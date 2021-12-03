В Казани школьников научили создавать компьютерные игры

В казанском многопрофильном лицее № 11 "Унбер" провели открытый "Урок цифры" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Восьмиклассникам рассказали, как увлечение компьютерными играми может перерасти в профессию и дали им попробовать себя в роли гейм-дизайнеров, аниматоров и тестировщиков.

В разговоре со школьниками преподаватель объясняет, какие предметы нужно хорошо знать, чтобы освоить профессию в IT. Фото: Александр Эшкинин/РГ

О таком уроке можно только мечтать. Взрослые на полном серьезе обсуждают с тобой любимые компьютерные и мобильные игры, интересуются какого из чемпионов киберспорта ты знаешь. И никаких нотаций!

Для начала ребятам предлагают поднять руки, кто играет сам. А потом - у кого играют родители. Выясняется, что среди лицеистов таких немало. У одного папа с младшим братом режется в "танки", у другого мама и даже бабушка не прочь "позалипать" в смартфон. Контакт с классом установлен.

- Игра - это не только развлечение. Это способ освоить какие-либо навыки. - поясняет директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрей Городец. - Вы можете физический мир перенеси в игровой. Есть даже такое понятие как геймификация, когда какой-то сложной предмет с помощью игры делают понятным.

А еще игра, как ни странно это звучит, может стать работой. Причем очень хорошо оплачиваемой.

- Сегодня активно развиваются направления, связанные с играми. Рынок растет, - рассказывает директор по связям с вузами компании VK Сергей Марданов - Специалисты примерно вашего возраста зарабатывают деньги в этой индустрии. Но для этого нужно много учиться.

Сергей Марданов начинает издалека. Он вспоминает историю возникновения первых компьютерных игр, объясняет, на какие жанры они делятся и называет специалистов, которые нужны этой отрасли. Это гейм-дизайнеры, программисты, тестировщики, художники, маркетологи. В диалоге со школьниками выясняется, какие предметы нужно хорошо знать, чтобы освоить эти профессии и в итоге создать интересную и популярную игру. Оказывается, почти все школьные дисциплины - от математики и английского, до литературы, ИЗО и обществознания.

Разобравшись с теорией, ребята приступают к практике. С помощью компьютерного тренажера они попадают в мир игры "Домовята". Только им предстоит выступить в роли разработчиков, а не геймеров. И, возможно, здесь они сделают первые шаги в профессию.

А это, резюмирует Сергей Марданов, и есть основная цель проекта - показать детям, что создавать игры еще интересней, чем в них играть.