В Казани школьников научили создавать компьютерные игры

Новости

Любимова: Уникальный талант позволил Нине Ургант найти свой путь в искусстве 17:21
Андрей Бочкарев: 2021 год в Москве станет рекордным по вводу жилья 17:21
Моряки РФ и стран АСЕАН отработали тактическое маневрирование на учении 17:19
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID приблизился к 73% 17:06
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID 16:48
Росатом: Для работы Северного морского пути не хватает ледоколов 16:46
Названы регионы, куда поступили новые партии вакцины "ЭпиВакКорона" 16:36
Правоохранители за полгода изъяли 4,4 тонны наркотиков в ходе операции 16:34
Путин в декабре встретится в Москве с премьером Греции 16:31
Путин продлил до 2030 года научно-техническую программу АПК 16:21
Ушаков: Контактов Путина с Зеленским пока не планируется 16:20
Двух техников осудят по делу о нештатном катапультировании пилотов Су-30СМ 16:18
Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан 16:17
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 72 процента 16:17
В России создадут Экологический кодекс 16:15
Матвиенко: Москва и Минск вместе защищают правду о Великой Отечественной 16:14
В Беларуси отметили рост производства и внешнеторгового баланса 16:10
Путин поручил повысить доступность продуктов 16:08
МИД Венгрии: ЕС стоит наладить диалог с РФ для безопасных поставок энергоносителей 15:59
Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по коронавирусу 15:44
Беларусь анонсировала ответные экономические санкции против Запада 15:32
Стоимость авиакеросина в России обновила рекорд 15:28
Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку по факту дорожного конфликта 15:22
Первый регион достиг уровня коллективного иммунитета к COVID в 80% 15:15
МИД Беларуси назвал незаконными новые санкции Запада 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 16:15
Рубрика: Общество

В Казани школьников научили создавать компьютерные игры

Текст: Олег Корякин (Казань)
В казанском многопрофильном лицее № 11 "Унбер" провели открытый "Урок цифры" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Восьмиклассникам рассказали, как увлечение компьютерными играми может перерасти в профессию и дали им попробовать себя в роли гейм-дизайнеров, аниматоров и тестировщиков.
В разговоре со школьниками преподаватель объясняет, какие предметы нужно хорошо знать, чтобы освоить профессию в IT. Фото: Александр Эшкинин/РГ В разговоре со школьниками преподаватель объясняет, какие предметы нужно хорошо знать, чтобы освоить профессию в IT. Фото: Александр Эшкинин/РГ
В разговоре со школьниками преподаватель объясняет, какие предметы нужно хорошо знать, чтобы освоить профессию в IT. Фото: Александр Эшкинин/РГ

О таком уроке можно только мечтать. Взрослые на полном серьезе обсуждают с тобой любимые компьютерные и мобильные игры, интересуются какого из чемпионов киберспорта ты знаешь. И никаких нотаций!

Фото: Олег Корякин/РГ
В Татарстане открылся финал конкурса "Цифровой прорыв"

Для начала ребятам предлагают поднять руки, кто играет сам. А потом - у кого играют родители. Выясняется, что среди лицеистов таких немало. У одного папа с младшим братом режется в "танки", у другого мама и даже бабушка не прочь "позалипать" в смартфон. Контакт с классом установлен.

- Игра - это не только развлечение. Это способ освоить какие-либо навыки. - поясняет директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрей Городец. - Вы можете физический мир перенеси в игровой. Есть даже такое понятие как геймификация, когда какой-то сложной предмет с помощью игры делают понятным.

А еще игра, как ни странно это звучит, может стать работой. Причем очень хорошо оплачиваемой.

- Сегодня активно развиваются направления, связанные с играми. Рынок растет, - рассказывает директор по связям с вузами компании VK Сергей Марданов - Специалисты примерно вашего возраста зарабатывают деньги в этой индустрии. Но для этого нужно много учиться.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Зачем в школах Приволжского федерального округа проводят "Урок цифры"

Сергей Марданов начинает издалека. Он вспоминает историю возникновения первых компьютерных игр, объясняет, на какие жанры они делятся и называет специалистов, которые нужны этой отрасли. Это гейм-дизайнеры, программисты, тестировщики, художники, маркетологи. В диалоге со школьниками выясняется, какие предметы нужно хорошо знать, чтобы освоить эти профессии и в итоге создать интересную и популярную игру. Оказывается, почти все школьные дисциплины - от математики и английского, до литературы, ИЗО и обществознания.

Разобравшись с теорией, ребята приступают к практике. С помощью компьютерного тренажера они попадают в мир игры "Домовята". Только им предстоит выступить в роли разработчиков, а не геймеров. И, возможно, здесь они сделают первые шаги в профессию.

А это, резюмирует Сергей Марданов, и есть основная цель проекта - показать детям, что создавать игры еще интересней, чем в них играть.

В регионах Общество Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID
В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID
Google и Meta в России грозят многомиллионные долларовые штрафы
В Москве задержан водитель, расстрелявший мужчину
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"