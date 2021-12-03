В отдаленных селах Чувашии запустили высокоскоростной интернет

В Чувашии дан старт второму этапу федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Первые базовые станции для оказания услуг мобильной связи были запущены в пяти отдаленных населенных пунктах республики.

Жители поселка Красный Октябрь и деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района, села Эшмикеево Яльчикского района, села Никулино Порецкого района и деревни Анаткасы Урмарского района получили доступ к высокоскоростному беспроводному интернету и голосовой связи.

В торжественном запуске базовой станции в деревне Анаткасы Урмарского района приняли участие руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, директор филиала ПАО "Ростелеком" в Чувашской Республике Евгений Макагонов, представители районной администрации и местные жители.

"Благодаря масштабной работе, проведенной совместно с командой ПАО "Ростелеком", удалось организовать качественную связь на территории пяти удаленных населенных пунктов Чувашии, - подчеркнула Кристина Майнина. - Жители уже отметили, что стало существенно проще дозваниваться до своих родных и близких, пользоваться современными цифровыми сервисами".

Федеральный проект УЦН 2.0 стартовал в апреле этого года. Минцифры России и "Ростелеком" подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В рамках масштабного социального проекта в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей) появится современная мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G). Министр сообщила, что по предварительной информации в следующем году в деревнях и селах Чувашии по программе УЦН 2.0 будет построено 38 базовых станций.

"Самостоятельно строить базовые станции в отдаленных деревнях операторам невыгодно - инвестиции не окупаются, - заметил директор филиала ПАО "Ростелеком" в Чувашской Республике Евгений Макагонов. -Но благодаря государственной поддержке качественная мобильная связь и интернет приходят в малые населенные пункты республики. Это очень важно для сельских жителей, а в период пандемии и вовсе вопрос жизни и смерти. "Ростелеком" будет продолжать реализацию проекта УЦН 2.0 в Чувашии".

Напомним, ранее в Чувашии был завершен первый этап проекта УЦН 1.0. Оператор проложил около 2000 км волоконно-оптических линий связи до 328 населенных пунктов республики, где живут от 250 до 500 человек. В селениях были установлены точки доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Более ста тысяч жителей получили возможность бесплатно выходить во всемирную сеть в радиусе до 100 метров от опор с передающей антенной.