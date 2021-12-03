В отдаленных селах Чувашии запустили высокоскоростной интернет

Новости

Любимова: Уникальный талант позволил Нине Ургант найти свой путь в искусстве 17:21
Андрей Бочкарев: 2021 год в Москве станет рекордным по вводу жилья 17:21
Моряки РФ и стран АСЕАН отработали тактическое маневрирование на учении 17:19
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID приблизился к 73% 17:06
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID 16:48
Росатом: Для работы Северного морского пути не хватает ледоколов 16:46
Названы регионы, куда поступили новые партии вакцины "ЭпиВакКорона" 16:36
Правоохранители за полгода изъяли 4,4 тонны наркотиков в ходе операции 16:34
Путин в декабре встретится в Москве с премьером Греции 16:31
Путин продлил до 2030 года научно-техническую программу АПК 16:21
Ушаков: Контактов Путина с Зеленским пока не планируется 16:20
Двух техников осудят по делу о нештатном катапультировании пилотов Су-30СМ 16:18
Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан 16:17
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 72 процента 16:17
В России создадут Экологический кодекс 16:15
Матвиенко: Москва и Минск вместе защищают правду о Великой Отечественной 16:14
В Беларуси отметили рост производства и внешнеторгового баланса 16:10
Путин поручил повысить доступность продуктов 16:08
МИД Венгрии: ЕС стоит наладить диалог с РФ для безопасных поставок энергоносителей 15:59
Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по коронавирусу 15:44
Беларусь анонсировала ответные экономические санкции против Запада 15:32
Стоимость авиакеросина в России обновила рекорд 15:28
Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку по факту дорожного конфликта 15:22
Первый регион достиг уровня коллективного иммунитета к COVID в 80% 15:15
МИД Беларуси назвал незаконными новые санкции Запада 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 15:56

В отдаленных селах Чувашии запустили высокоскоростной интернет

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии дан старт второму этапу федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Первые базовые станции для оказания услуг мобильной связи были запущены в пяти отдаленных населенных пунктах республики.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Жители поселка Красный Октябрь и деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района, села Эшмикеево Яльчикского района, села Никулино Порецкого района и деревни Анаткасы Урмарского района получили доступ к высокоскоростному беспроводному интернету и голосовой связи.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии будут поощрять внедрение бережливых технологий

В торжественном запуске базовой станции в деревне Анаткасы Урмарского района приняли участие руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, директор филиала ПАО "Ростелеком" в Чувашской Республике Евгений Макагонов, представители районной администрации и местные жители.

"Благодаря масштабной работе, проведенной совместно с командой ПАО "Ростелеком", удалось организовать качественную связь на территории пяти удаленных населенных пунктов Чувашии, - подчеркнула Кристина Майнина. - Жители уже отметили, что стало существенно проще дозваниваться до своих родных и близких, пользоваться современными цифровыми сервисами".

Федеральный проект УЦН 2.0 стартовал в апреле этого года. Минцифры России и "Ростелеком" подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В рамках масштабного социального проекта в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей) появится современная мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G). Министр сообщила, что по предварительной информации в следующем году в деревнях и селах Чувашии по программе УЦН 2.0 будет построено 38 базовых станций.

"Самостоятельно строить базовые станции в отдаленных деревнях операторам невыгодно - инвестиции не окупаются, - заметил директор филиала ПАО "Ростелеком" в Чувашской Республике Евгений Макагонов. -Но благодаря государственной поддержке качественная мобильная связь и интернет приходят в малые населенные пункты республики. Это очень важно для сельских жителей, а в период пандемии и вовсе вопрос жизни и смерти. "Ростелеком" будет продолжать реализацию проекта УЦН 2.0 в Чувашии".

Напомним, ранее в Чувашии был завершен первый этап проекта УЦН 1.0. Оператор проложил около 2000 км волоконно-оптических линий связи до 328 населенных пунктов республики, где живут от 250 до 500 человек. В селениях были установлены точки доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Более ста тысяч жителей получили возможность бесплатно выходить во всемирную сеть в радиусе до 100 метров от опор с передающей антенной.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

Главное сегодня

Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID
В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID
Google и Meta в России грозят многомиллионные долларовые штрафы
В Москве задержан водитель, расстрелявший мужчину