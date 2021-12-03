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03.12.2021 16:49
Рубрика: Власть

В Самаре победитель викторины среди вакцинированных получил квартиру

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Сегодня, 3 декабря, вручили ключи от новой однокомнатной квартиры первому победителю викторины "Вакцинация - это жизнь!" Виктору Константиновичу Евстигнееву.
"Я не верил, пока не зашел в квартиру" - делится радостью 83-летний тольяттинец. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области "Я не верил, пока не зашел в квартиру" - делится радостью 83-летний тольяттинец. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
"Я не верил, пока не зашел в квартиру" - делится радостью 83-летний тольяттинец. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Напомним, 83-летний пенсионер из Тольятти выиграл первый приз викторины 24 ноября в прямом эфире первого розыгрыша. Из 183 002 уникальных номеров специальная программа "Цифровой барабан" выдала номер Виктора Константиновича в качестве обладателя ценного приза викторины - квартиры в Самаре.

Фото: Ирина Чечурина/РГ
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Официально выдача призов победителям розыгрыша от 24 ноября стартует 10 декабря. Но для первого победителя викторины, который никак не мог поверить своей удаче, организаторы сделали исключение, несмотря на то, что в новостройке ещё не полностью закончены отделочные работы. К моменту переезда чистовую отделку завершат, сам Виктор Константинович уже решил, где именно поставит диван, а где телевизор: "Мне позвонили, сказали, что я выиграл квартиру. Конечно, я не поверил, это как такое возможно? Я поверил только вот сейчас, когда зашёл и увидел своими глазами квартиру".

Не могла в такой выигрыш и внучка победителя Анастасия Покарева:

- Конечно, сложно поверить, даже словам дедушки, который по телефону сообщает, что он выиграл квартиру. Но сегодня мы видим всё своими глазами и искренне рады победе дедушки. Поможем ему с переездом.

Вручала ключи от новой квартиры член Попечительского совета викторины "Вакцинация - это жизнь!", Заслуженный врач Россим, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова.

- Мне невероятно приятно, что я участвую в таком мероприятии, особенно приятно, что приз достался человеку в очень уважаемом возрасте. При этом у него очень правильная и современная позиция, он на самом деле понимает, что вакцинация - это жизнь. Виктор Константинович признался, что он осознанно принял решение вакцинироваться, убедил всех своих детей и внуков вакцинироваться. Как сказала его внучка Настя "он всех нас заставил". И я уверена, что все, кто сегодня увидит Виктора Константиновича, кто ещё не принял ответственного решения, задумаются о вакцинации. Вакцинируйтесь, сохраните своё здоровье и здоровье своих детей, - сказала Галина Ивановна.

Вакцинировался от коронавирусной инфекции и стал участником уникальной викторины ""Вакцинация - это жизнь!" - простой алгоритм действует в Самарском регионе с 15 ноября 2021 года для всех жителей области, которые решили сохранить своё здоровье и при оформлении документов на вакцинацию дополнительно подписали согласие на участие в викторине. Инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и Министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: Минздрав Самарской области
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Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине "Вакцинация - это жизнь!" необходимо следовать простым инструкциям на сайте https://card.samregion.ru. При этом, граждане, вакцинированные в период с 15 ноября по 20 декабря 202й года, могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте - они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения, в том числе, согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

Также напоминаем, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрыше 24 ноября, не участвуют в следующих этапах викторины, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующих розыгрышах викторины, которые состоятся 8 и 22 декабря.

Справка "РГ"

У всех жителей, сделавших прививку до 6 декабря, есть шанс выиграть ценный приз уже 8 декабря. Подробная информация по викторине представлена на сайте, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

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