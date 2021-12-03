В Татарстане будут судить врача, по вине которого военный лишился ног

В Татарстане СК России по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении заведующего травматологическим отделением, а также травматолога и анестезиолога Лениногорской ЦРБ. Три медика обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью и халатности. Следствие полагает, что из-за их действий бывший десантник, ветеран Чеченской кампании стал инвалидом.

В 2017 году житель Лениногорска Юрий Тимошенко поступил в местную больницу с переломом шейки бедра. Перед операцией находившийся в состоянии алкогольного опьянения врач анестезиолог-реаниматолог, не выяснил, что у пациента противопоказание к спинномозговой анестезии. Кроме того, он несколько раз безуспешно вводил ему спинномозговую иглу, пока за него это не сделал другой врач. Эти действия привели к развитию некроза спинного мозга. Однако даже заметив после операции неврологические нарушения у больного, врачи промедлили с оказанием необходимой помощи. В результате ему пришлось ампутировать обе ноги.

В ходе следствия также выяснилось, что потерпевший, имеющий многочисленные награды и благодарности от лица президента России не имеет жилья. Долгие годы он вынужден жить с пожилой матерью в арендуемой квартире. По инициативе руководителя татарстанского следственного управления Валерия Липского, власти Лениногорского района выделил средства мужчине на покупку квартиры. А сотрудники СК обставили ее мебелью и передали в дар Юрию Тимошенко электрическую коляску.