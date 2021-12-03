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03.12.2021 06:33
Рубрика: Происшествия

Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще шести погибших горняков

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Отделения ВГСЧ подняли из аварийной шахты "Листвяжная" еще шесть тел погибших шахтеров.

Фото: Мария Пименова/ТАСС
Из шахты "Листвяжная" подняли еще три тела

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, всего за прошедшие сутки отделения ВГСЧ транспортировали на поверхность тела одиннадцати жертв аварии, случившейся 25 ноября. На данный момент известно местонахождение еще двенадцати шахтеров и двух горноспасателей.

Также продолжаются поиски еще пятнадцати горняков. Как уточнили в спасательном ведомстве, отделения горноспасателей ведут разведку необследованных участков горных выработок, осуществляют проветривание аварийных участков. Это позволит нарастить темпы поисковых работ и ускорить ликвидацию последствий аварии.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Аварии на шахтах Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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