Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще шести погибших горняков

Отделения ВГСЧ подняли из аварийной шахты "Листвяжная" еще шесть тел погибших шахтеров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, всего за прошедшие сутки отделения ВГСЧ транспортировали на поверхность тела одиннадцати жертв аварии, случившейся 25 ноября. На данный момент известно местонахождение еще двенадцати шахтеров и двух горноспасателей.

Также продолжаются поиски еще пятнадцати горняков. Как уточнили в спасательном ведомстве, отделения горноспасателей ведут разведку необследованных участков горных выработок, осуществляют проветривание аварийных участков. Это позволит нарастить темпы поисковых работ и ускорить ликвидацию последствий аварии.