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03.12.2021 14:06
Рубрика: Власть

Мемориал по художественной гимнастике в Омске впервые пройдет по новым правилам

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В Омске стартовал Мемориал Галины Горенковой. За награды Всероссийских соревнований по художественной гимнастике ведут борьбу более 300 спортсменок из 20-ти регионов страны. Новые правила сделают их выступления более зрелищными.
Фото: Минспорта Омской области Фото: Минспорта Омской области
Фото: Минспорта Омской области

Подготовка к турниру была сложной. Но омичи выполнили все требования Роспотребнадзора, и получили возможность провести Мемориал уже в 35-й раз.

Фото: Сергей Мельников
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- Губернатор Омской области Александр Бурков уделяет большое внимание развитию спорта. Особенно - художественной гимнастике. Ведь наш регион славится прекрасными спортсменками и замечательными тренерами, - отметил министр спорта Дмитрий Крикорьянц. - К сожалению, из-за ограничений мы не можем пригласить на соревнования всех желающих. Но благодаря прямой трансляции на "12 канале" торжественную церемонию открытия смогут увидеть многие омичи.

Особенность Мемориала - впервые турнир пройдет по новым правилам.

- Они вступают в силу с января 2022 года, но пробные соревнования по новым стандартами мы проводим уже сейчас, - поясняет главный судья Елена Арайс. - Конечно, не у всех девочек полностью готовы новые программы. Тем не менее, мы увидим много интересного. Новые правила делают больший акцент на артистизм, сочетание движений, музыки и ритма. Создана целая бригада судей, которые будут оценивать эти моменты. На мой взгляд, арбитрам будет работать несколько проще, а судейство станет более объективным.

Фото: Минспорта Омской области

Награды будут разыграны в групповом и индивидуальном многоборье, состоятся финалы в отдельных видах. В составе команды Омской области выступят чемпионка мира среди юниорок 2019-го года Анастасия Симакова, мастера спорта России Екатерина Пантелеева, Алина Перфильева, Майя Колобовникова.

Справка

В этом году Омской спортивной школе олимпийского резерва исполняется 60 лет. За эти годы в стенах школы СШОР подготовлено не одно поколение прекрасных гимнасток. В звездном списке - Ирина Чащина, Евгения Канаева, Маргарита Алийчук, Ксения Дудкина, Софья Скоморох, Вера Бирюкова, Мария Кравцова, Анастасия Шишмакова.

Имена Заслуженных тренеров России, воспитывающих чемпионок, тоже у всех на слуху: Вера Штельбаумс, Елена Арайс, Татьяна Алексеева, Светлана Стадниченко, Любовь Беляева и Оксана Курганская.

Сегодня в школе проходят спортивную подготовку более 500 гимнасток от четырех до 20 лет.

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