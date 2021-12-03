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03.12.2021 10:24
Рубрика: Власть

На наказы новосибирских избирателей потребуется более 10 миллиардов рублей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В проект плана наказов новосибирских избирателей на 2022 год включены 679 наказов. Их реализация потребует 10,2 миллиарда рублей. Проект рассмотрела комиссия заксобрания по наказам.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

Как сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников, из общей суммы 7,3 миллиарда рублей - средства областного бюджета, 2,5 миллиарда - федеральные, 280 миллионов - из муниципальных бюджетов и 31,6 миллиона рублей - внебюджетные источники.

Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты заксобрания Новосибирской области ускорят газификацию районов

Всего на объекты капитального строительства социальной сферы предусмотрено 2,78 миллиарда рублей. В следующем году планируется построить новое здание школы №5 в городе Татарске, второй блок школы в р. п. Посевная Черепановского района, школы в селах Ивановка (Баганский район), Шайдурово (Сузунский район), Каменка и Верх-Тула (Новосибирский район), а также школу в Центральном районе Новосибирска. Есть наказы по строительству детских садов в селе Чистополье Коченевского района, в микрорайоне Родники Новосибирска. Планируется выкупить детский сад в жилом районе Светлый Мошковского района. Помимо этого, добавил министр, будут строиться еще шесть школ в рамках ГЧП.

Лев Решетников отметил, что в ходе подготовки проекта плана министерство получило обращения от 12 депутатов.

- В мае 2021 года мы принимали программу на пять лет. Тогда на 2022 год было 1414 наказов. Теперь в плане - 679 наказов. Мы все знаем, что у нас строится ледовая арена, четвертый мост, есть концессии по поликлиникам и школам. Почему количество наказов уменьшилось в два раза? Получается, что все дырки в бюджете закрыли за счет наказов депутатам заксобрания? - от всех депутатов обратился председатель комиссии Дмитрий Козловский.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов также обратил внимание на то, что количество наказов в проекте вдвое меньше, чем предусмотрено в пятилетней программе на 2022 год.

- Дальше будем переносить наказы с 2024-2025 на 2026-2027 годы? Мы взвешенно подходили к тезису, что наказы являются частью социально-экономического развития области и города. Если мы, объясняя отсутствием средств, сокращаем наказы в два раза, мы не просто пробуксовываем, мы, наверное, просто идем не туда, куда хотели бы. Если рука об руку работаем с исполнительной властью и проводим государственную политику, тогда давайте наметим алгоритм действий по реализации наказов, - предложил Андрей Панферов.

- На наказы могут быть направлены средства только из бюджета развития. Депутаты предложили по мере внесения изменений в областной бюджет направлять дополнительные доходы на выполнение наказов избирателей, - сказал Дмитрий Козловский.

Он сообщил, что по инициативе депутатов, как и в прошлые годы, будет выделено Новосибирску 200 миллионов рублей на благоустройство и 50 миллионов рублей на отсыпку дорог частного сектора.

- Это очень важные наказы, люди ждут их исполнения. Надеюсь, правительство приняло это к сведению, - обратил внимание парламентарий.

Работа над проектом плана реализации наказов избирателей на 2022 год и поправками в закон о наказах будет продолжена, подвел итог обсуждению Дмитрий Козловский.

Справка "РГ"

По данным минэкономразвития, четверть наказов относится к сфере ЖКХ, 22,7 процента - к здравоохранению, дорожная сфера - 12,1 процента, образование - 10 процентов. По объемам финансирования наибольшие средства - 33 процента - планируются на здравоохранение, 25,5 процента - на дорожную инфраструктуру, 14,6 - на образование, 14,4 - ЖКХ, 6,9 процента - культура.

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