На наказы новосибирских избирателей потребуется более 10 миллиардов рублей

В проект плана наказов новосибирских избирателей на 2022 год включены 679 наказов. Их реализация потребует 10,2 миллиарда рублей. Проект рассмотрела комиссия заксобрания по наказам.

Как сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников, из общей суммы 7,3 миллиарда рублей - средства областного бюджета, 2,5 миллиарда - федеральные, 280 миллионов - из муниципальных бюджетов и 31,6 миллиона рублей - внебюджетные источники.

Всего на объекты капитального строительства социальной сферы предусмотрено 2,78 миллиарда рублей. В следующем году планируется построить новое здание школы №5 в городе Татарске, второй блок школы в р. п. Посевная Черепановского района, школы в селах Ивановка (Баганский район), Шайдурово (Сузунский район), Каменка и Верх-Тула (Новосибирский район), а также школу в Центральном районе Новосибирска. Есть наказы по строительству детских садов в селе Чистополье Коченевского района, в микрорайоне Родники Новосибирска. Планируется выкупить детский сад в жилом районе Светлый Мошковского района. Помимо этого, добавил министр, будут строиться еще шесть школ в рамках ГЧП.

Лев Решетников отметил, что в ходе подготовки проекта плана министерство получило обращения от 12 депутатов.

- В мае 2021 года мы принимали программу на пять лет. Тогда на 2022 год было 1414 наказов. Теперь в плане - 679 наказов. Мы все знаем, что у нас строится ледовая арена, четвертый мост, есть концессии по поликлиникам и школам. Почему количество наказов уменьшилось в два раза? Получается, что все дырки в бюджете закрыли за счет наказов депутатам заксобрания? - от всех депутатов обратился председатель комиссии Дмитрий Козловский.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов также обратил внимание на то, что количество наказов в проекте вдвое меньше, чем предусмотрено в пятилетней программе на 2022 год.

- Дальше будем переносить наказы с 2024-2025 на 2026-2027 годы? Мы взвешенно подходили к тезису, что наказы являются частью социально-экономического развития области и города. Если мы, объясняя отсутствием средств, сокращаем наказы в два раза, мы не просто пробуксовываем, мы, наверное, просто идем не туда, куда хотели бы. Если рука об руку работаем с исполнительной властью и проводим государственную политику, тогда давайте наметим алгоритм действий по реализации наказов, - предложил Андрей Панферов.

- На наказы могут быть направлены средства только из бюджета развития. Депутаты предложили по мере внесения изменений в областной бюджет направлять дополнительные доходы на выполнение наказов избирателей, - сказал Дмитрий Козловский.

Он сообщил, что по инициативе депутатов, как и в прошлые годы, будет выделено Новосибирску 200 миллионов рублей на благоустройство и 50 миллионов рублей на отсыпку дорог частного сектора.

- Это очень важные наказы, люди ждут их исполнения. Надеюсь, правительство приняло это к сведению, - обратил внимание парламентарий.

Работа над проектом плана реализации наказов избирателей на 2022 год и поправками в закон о наказах будет продолжена, подвел итог обсуждению Дмитрий Козловский.

Справка "РГ"

По данным минэкономразвития, четверть наказов относится к сфере ЖКХ, 22,7 процента - к здравоохранению, дорожная сфера - 12,1 процента, образование - 10 процентов. По объемам финансирования наибольшие средства - 33 процента - планируются на здравоохранение, 25,5 процента - на дорожную инфраструктуру, 14,6 - на образование, 14,4 - ЖКХ, 6,9 процента - культура.