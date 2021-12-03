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03.12.2021 15:37
Рубрика: Власть

Обновленную установку Омского НПЗ проконтролируют 4000 цифровых датчиков

Текст: Светлана Сибина (Омск)
На ОНПЗ "Газпром нефти" завершена модернизация установки каталитического риформинга. На объекте идут пусконаладочные испытания. Усовершенствованная установка позволит заводу увеличить выпуск высокооктанового бензина и дополнительно снизить воздействие производства на окружающую среду.
Фото: Андрей Шавин Фото: Андрей Шавин
Фото: Андрей Шавин

Инвестиции "Газпром нефти" в проект составили 9,8 миллиарда рублей. Проведенные работы включены в сводный план федерального проекта "Чистый воздух" и являются важной частью программы развития Омского НПЗ, которую компания продолжает с 2008 года.

Фото: Андрей Шавин
Омский НПЗ добавил оборотов в выпуске качественного топлива

- Модернизация установки каталитического риформинга ОНПЗ обеспечит не только повышение эффективности, но и улучшение экологических характеристик производства. Этот принцип мы соблюдаем при реализации каждого без исключения проекта модернизации, поскольку забота об окружающей среде является одним из приоритетов Омского НПЗ в реализации комплексной программы развития предприятия, - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Современное оборудование позволило на 50 процентов повысить годовую мощность модернизированной установки. Благодаря природоохранным технологиям работать она будет на экологичном природном газе.

Контролировать параметры будет новейшая цифровая система управления, состоящая из четырех тысяч интеллектуальных датчиков.

Каталитический риформинг - промышленный процесс переработки бензиновых фракций нефти с целью получения высокооктанового компонента бензинов, ароматических углеводородов и водородсодержащего газа. Благодаря процессу октановое число увеличивается с 60 до 100 и более пунктов.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского НПЗ совокупным объемом инвестиций более 400 миллиардов рублей. В рамках проекта уже построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятию полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5. Сейчас полным ходом идет реализация второго этапа программы, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых стандартов.

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