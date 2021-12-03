В Киселевске выпал черный снег

В Кемеровской области инициировали проверку сведений о загрязнении воздуха в городе Киселевске. Как сообщили в региональной прокуратуре, к работе будут привлечены специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Проверка стала результатом сообщений местных жителей о скоплении в атмосфере вредных примесей, смоге над Киселевском, а также о почерневшем снеге на улицах. В прокуратуре намерены дать оценку эффективности и полноты мер, принимаемых надзорными органами, ответственными за состояние чистоты воздуха. В случае выявления нарушений будут приняты меры для их скорейшего устранения.

В ходе проверки сотрудники Новокузнецкой межрайонной охранной прокуратуры дадут оценку исполнения требований закона об охране атмосферного воздуха. Уже истребованы документы и соответствующая информация у угледобывающих предприятий Киселевска, а также результаты социально-гигиенического мониторинга. Это позволит определить потенциальные источники негативного воздействия на атмосферу.