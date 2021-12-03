Расходы на создание безбарьерной среды в Омской области выросли в шесть раз

Новости

Умер советский режиссер, актер и сценарист Джасур Исхаков 11:16
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy 11:06
В Кузбассе из шахты "Листвяжная" подняли еще 12 тел погибших 11:04
В Москве разгадан секрет старинной игрушки 11:02
За сутки в России подтверждено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах 10:50
Московская сфера услуг восстанавливается после режима нерабочих дней 10:41
В Кузбассе почтили память жертв аварии на шахте "Листвяжная" 10:22
Блогера, хваставшегося нарушениями правил, оставили без прав и машины 10:18
В московском метро пассажиры устроили драку на "Пушкинской" 10:05
В Риге осквернили памятник советским воинам 09:54
Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям и гостям Казани о Москве 09:50
Финансист объяснил, кому лучше не брать кредит в банке 09:41
В Финляндии выявлен случай заражения омикрон-вариантом коронавируса 09:39
В России подорожали мандарины 09:34
В Дании продавцов супермаркетов обучат делать прививки 09:29
В Одинцово фанаты сожгли автомобиль за слова его владельца о команде 09:16
Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с "Чикаго" 09:15
США собрали первую атомную бомбу нового образца 09:14
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от обломка американской ракеты 08:59
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым 08:42
В Якутии смягчили ограничения по COVID-19 08:24
Президент Бразилии посетит Россию в начале следующего года 08:24
ЦБ лишил лицензии ПАО "АСКО-Страхование" 08:21
Эксперт объяснил, как защититься от мошенников в соцсетях 07:55
Число случаев COVID-19 в Германии превысило шесть миллионов 07:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 10:00
Рубрика: Власть

Расходы на создание безбарьерной среды в Омской области выросли в шесть раз

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В 2022 году на реабилитацию и комфорт омичей с ограниченными возможностями правительство Омской области выделит 140 миллионов рублей. Программа "Доступная среда" действует в регионе семь лет. Финансирование за этот период превысило один миллиард рублей. И бюджетные расходы на реализацию программы стабильно растут.
Первый в регионе дом-интернат новейшего типа открылся в этом году в поселке Северном Омска. Фото: Сергей Мельников Первый в регионе дом-интернат новейшего типа открылся в этом году в поселке Северном Омска. Фото: Сергей Мельников
Первый в регионе дом-интернат новейшего типа открылся в этом году в поселке Северном Омска. Фото: Сергей Мельников

В этом году только на установку пандусов региональная казна потратила средств в шесть раз больше, чем три года назад. Сегодня в многоквартирных домах проживает более 3,5 тысячи колясочников. Быть максимально мобильным - важно для каждого. И у подъездов омичей уже установлено более 500 стационарных и откидных пандусов на сумму 22,5 миллиона рублей.

Фото: Владимир Казионов
Безработица в Омской области снизилась в четыре раза

- Мы подали заявку и вскоре обрели удобный съезд, - рассказала мама юного спортсмена Ольга Дзекун. - Если раньше в школу, на тренировки сына приходилось выносить на руках, то теперь проблема решена, и жизнь семьи стала гораздо комфортнее.

По официальным данным, в настоящее время инвалидность имеют 127 тысяч жителей региона, девять тысяч из них - дети.

- Правительство делает все возможное, чтобы они получали полный спектр реабилитационных услуг, вели активную жизнь, - поясняет зампред правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. - В Омской области уже создана полноценная сеть комплексных центров. Ежедневно за реабилитацией сюда обращаются более 41 тысячи человек. Специалисты работают как с взрослыми, так и детьми. А при необходимости могут приехать и на дом. И мы рекомендуем родителям приходить к нам даже с малышами до года.

Еще одно важное направление - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Региональный перечень включает 19 наименований. Уже закуплено более 11,5 тысячи единиц оборудования на сумму 62,5 миллиона рублей. В этом году казна выделила на эту статью 20 миллионов.

- До конца текущего года планируется закупить более 2,5 тысячи спецприспособлений, которые жители с ограниченными возможностями здоровья получат бесплатно, - дополняет Владимир Куприянов.

Адресно регион компенсирует инвалидам расходы по обустройству жилья в размере до 100 тысяч рублей. На эти средства можно расширить дверной проем, устранить пороги, обустроить санузлы и комнаты. Такой услугой уже воспользовались более 260 жителей Омской области. Цена вопроса - более 20 миллионов рублей.

Такую же сумму в новом году регион выделит на создание комфортной уличной среды, обустройство специализированных остановочных пунктов и светофоров.

А в рамках программы "Старшее поколение" планируют построить новый корпус в Такмыкском интернате Большереченского района. Здесь не только будут предоставлять весь комплекс современных реабилитационных услуг сельским старикам и инвалидам, но и откроют новые рабочие места. Смета проекта - около 100 миллионов рублей.

Дважды чемпион Паралимпиады-2021 Александр Кузюков с тренером. Фото: Правительство Омской области
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе