Расходы на создание безбарьерной среды в Омской области выросли в шесть раз

В 2022 году на реабилитацию и комфорт омичей с ограниченными возможностями правительство Омской области выделит 140 миллионов рублей. Программа "Доступная среда" действует в регионе семь лет. Финансирование за этот период превысило один миллиард рублей. И бюджетные расходы на реализацию программы стабильно растут.

Первый в регионе дом-интернат новейшего типа открылся в этом году в поселке Северном Омска. Фото: Сергей Мельников

В этом году только на установку пандусов региональная казна потратила средств в шесть раз больше, чем три года назад. Сегодня в многоквартирных домах проживает более 3,5 тысячи колясочников. Быть максимально мобильным - важно для каждого. И у подъездов омичей уже установлено более 500 стационарных и откидных пандусов на сумму 22,5 миллиона рублей.

- Мы подали заявку и вскоре обрели удобный съезд, - рассказала мама юного спортсмена Ольга Дзекун. - Если раньше в школу, на тренировки сына приходилось выносить на руках, то теперь проблема решена, и жизнь семьи стала гораздо комфортнее.

По официальным данным, в настоящее время инвалидность имеют 127 тысяч жителей региона, девять тысяч из них - дети.

- Правительство делает все возможное, чтобы они получали полный спектр реабилитационных услуг, вели активную жизнь, - поясняет зампред правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. - В Омской области уже создана полноценная сеть комплексных центров. Ежедневно за реабилитацией сюда обращаются более 41 тысячи человек. Специалисты работают как с взрослыми, так и детьми. А при необходимости могут приехать и на дом. И мы рекомендуем родителям приходить к нам даже с малышами до года.

Еще одно важное направление - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Региональный перечень включает 19 наименований. Уже закуплено более 11,5 тысячи единиц оборудования на сумму 62,5 миллиона рублей. В этом году казна выделила на эту статью 20 миллионов.

- До конца текущего года планируется закупить более 2,5 тысячи спецприспособлений, которые жители с ограниченными возможностями здоровья получат бесплатно, - дополняет Владимир Куприянов.

Адресно регион компенсирует инвалидам расходы по обустройству жилья в размере до 100 тысяч рублей. На эти средства можно расширить дверной проем, устранить пороги, обустроить санузлы и комнаты. Такой услугой уже воспользовались более 260 жителей Омской области. Цена вопроса - более 20 миллионов рублей.

Такую же сумму в новом году регион выделит на создание комфортной уличной среды, обустройство специализированных остановочных пунктов и светофоров.

А в рамках программы "Старшее поколение" планируют построить новый корпус в Такмыкском интернате Большереченского района. Здесь не только будут предоставлять весь комплекс современных реабилитационных услуг сельским старикам и инвалидам, но и откроют новые рабочие места. Смета проекта - около 100 миллионов рублей.