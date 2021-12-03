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03.12.2021 11:07
Рубрика: Власть

Глава Северной Осетии впервые провел "Прямую линию" с жителями республики

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло впервые провел в республике "Прямую линию", продлившуюся около трех часов, и ответил во время нее на несколько десятков вопросов жителей Северной Осетии. Мероприятие состоялось на площадке телеканала "Осетия-Ирыстон".
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

Прямая трансляция одновременно велась на НТК "Осетия-Ирыстон", а также на официальных сайтах главы и правительства республики, ГТРК "Алания", радио "FM Алания".

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
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Основная часть вопросов, на которые отвечал Сергей Меняйло, была посвящена борьбе с коронавирусной инфекцией, вакцинации от COVID-19 и развитию здравоохранения. Но жители республики также много спрашивали об образовании, строительстве дорог, проблемах жилищно-коммунального хозяйства и многом другом.

В частности, житель Дигорского района обратился к Сергею Меняйло с просьбой о рекультивации и расчистке полигона ТКО в Дигоре. Глава региона отметил, что объект включен в программу рекультивации на 2022 год. В рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в республике планируется рекультивировать до 2024 года четыре свалки в границах городов Ардон, Алагир, Дигора и Беслан. В 2021-2022 годах будут выполнены работы по разработке проектно-сметной документации для рекультивации.

Много обращений на "Прямую линию" были связаны с введением QR-кодов. По мнению главы региона, это - вынужденная мера.

- QR-код - не защита человека от болезни, но он говорит о наличии иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Это не панацея. По статистике, люди с иммунитетом если и заболевают, то переносят болезнь легче, - сказал глава Северной Осетии.

В продолжение темы здравоохранения Сергей Меняйло рассказал о строительстве на территории республики завода по производству кислорода производительностью 14 тонн в сутки. К работам приступят в конце декабря текущего года и планируют возвести его за шесть месяцев.

Еще одна актуальная тема - лекарственное обеспечение онкобольных. Жительница республики пожаловалась на невозможность получить препарат "Анастрозол" в течение трех месяцев. Сергей Меняйло поручил руководителю профильного ведомства взять обращение на личный контроль и разобраться в ситуации. Врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев отметил, что закупка лекарства уже произведена и его можно получить в аптечном пункте № 17.

Большое количество вопросов поступило в связи с задержкой выплат детских пособий. По данным ЦУР (Центр управления регионом), с такой проблемой сталкиваются жители Моздокского, Ардонского и Правобережного районов.

- Основная причина проблемы - бюрократия, - ответил по данному поводу Сергей Меняйло. - И в этом вина в большей степени самих чиновников. Требуя исполнения до буквы, до запятой, идут формальные отказы людям. Позиция одна: чиновники для людей существуют, а не люди для них. И если идет отказ, он должен быть обоснованный. Но надо учесть - субсидии федерального центра не всегда вовремя поступают.

Во время "Прямой линии" работал колл-центр, созданный специально для того, чтобы принять как можно больше обращений. Все желающие могли задать свой вопрос по телефону, а также посредством чат-бота ЦУРа в Telegram и Instagram-аккаунта главы РСО - Алания.

При этом на каждый вопрос Сергей Меняйло постарался ответить максимально подробно. Вопросы, которые не прозвучали в эфире, будут переданы руководителю республики и направлены в профильные ведомства для дальнейшей работы.

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