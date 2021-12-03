Голикова назвала регионы с самым низким коллективным иммунитетом к COVID

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы с самым низким коллективным иммунитетом к коронавирусу.

Худший показатель был зафиксирован в Дагестане - 24,9%. В список также вошли Дагестан (24,9%), Кабардино-Балкария (36,2%), Карачаево-Черкесия (36,2%), Ставропольский край (36,2%) и Владимирская область (39,3%).

Ранее Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 53,7%. Первым регионом, преодолевшим планку в 80%, стал Севастополь. Свыше 72% составляет этот показатель в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туве, Чукотке и Карелии.