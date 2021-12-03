Борис Пиотровский выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Ургант.

"Наш город понес тяжелую утрату", - передает ТАСС слова Пиотровского. Вице-губернатор отметил, что Нина Ургант - одна из ярчайших звезд театрального искусства и кинематографа, которой удалось воплотить образ эпохи.

В Александринском театре, где Нина Ургант служила с 1962 года, скорбят о смерти легендарной актрисы. В театре отмечают, что собирательный образ героинь, сыгранных Ниной Ургант, превратился в настоящее отражение истории страны.

Напомним, Нина Николаевна Ургант скончалась сегодня у себя дома в возрасте 93 лет. О дате прощания с актрисой в театре обещают сообщить дополнительно.