Для переболевших коронавирусом нужны специализированные центры

Сегодня, когда пожинаем первые плоды пандемии, особую значимость приобретает процесс реабилитации, специальность реабилитолога. О важности проблемы беседуем с председателем Ассоциации врачей амбулаторной реабилитации, кардиологом и специалистом по ЛФК из Санкт-Петербурга Вячеславом Реутом.

Вячеслав Вячеславович, известно, что выписаться из больницы после тяжело перенесенного COVID-19 во многих случаях не означает полного выздоровления. Человек и рад бы вернуться в прежний ритм, к привычному образу жизни, но чувствует, что "не тянет". Его одолевает непонятная слабость, легкие работают как бы не в полную, он быстро устает и выдыхается. Что делать?

Вячеслав Реут: Это признаки постковидного синдрома. И если сегодня не обратить внимание на эти симптомы, то завтра может увеличиться число инсультов, инфарктов и других заболеваний. После первого шока от прихода коронавируса за год наработан и опыт лечения этой болезни, и ее последствий. Опыт совместных наработок неврологов, пульмонологов, терапевтов, кардиологов.

Постковидный синдром неоднозначен. Когда говорим про осложнения, в СМИ чаще упоминают неврологические. Но это только часть большого айсберга. Бывает множество других осложнений: кожные высыпания, выпадение волос, скачки давления, сердечная недостаточность, пневмонии, ассоциированные с ковидом. Если инфекционный агент ушел, но проблема осталась, человеку нужна помощь: реабилитация либо абилитация. Реабилитация - это мероприятия, направленные на восстановление той функции органа, которую можно восстановить. А когда нужно создать новую функцию - это абилитация. Так, если верхняя часть легких была поражена, то мы будем пробовать запустить к участию в функции дыхания диафрагму, чтобы она помогала увеличить газообмен в легких. Вначале это легкие дыхательные упражнения. Позднее - выверенная тренажерная нагрузка, кинезиотерапия - лечение движением.

Мы должны социально и психологически адаптировать человека к новой реальности. Если у него часть легких поражена - неважно, пять процентов или пятьдесят - пациент напряжен. И наша задача ввести его в новую для него реальность, чтобы он жил ничуть не хуже, чем вчера. Но по-другому.

А второй момент - нужно реабилитировать функции, которые восстановить возможно, и создать условия, при которых возможно компенсировать эти функции. Сначала определить, в каком направлении идет восстановление. Какая часть легких поражена, насколько это мешает их функции и как влияет на его жизнь сегодня. Если поражение минимальное, и он не чувствует недомогания или дискомфорта, то нескольких визитов к врачу достаточно. Но бывает даже небольшое поражение, но оно влияет на газообмен, на состав крови, на дыхательную функцию. Тогда специалисты с самого начала обучают пациента дышать, включая другие резервы, например, межреберные мышцы. Ведь качество дыхания влияет на все органы и ткани. Нет общего протокола для всех пациентов. Уровень и нагрузка для каждого подбирается индивидуально.

Наша задача ввести пациента в новую для него реальность, чтобы он жил ничуть не хуже, но по-другому

А можно все-таки восстановить легкие или нет? Многие убеждены, что со временем они восстанавливаются сами?

Вячеслав Реут: К сожалению, нет. При поражении легких на месте здоровой ткани образуется рубцовая, она коллоидного происхождения. Представьте шрам на коже. Его можно косметически убрать. Но растянуть в том месте кожу мы не можем. Потому что там уже не кожный покров, а коллоид. То же происходит и в легких. На месте шрама ткань не растягивается - соответственно, снижается объем легких. Но мы можем включить резервные функции организма. Поэтому реабилитация - это не восстановление самой легочной ткани, а обучение дыханию, адаптация человека к его новой реальности, чтобы тот понял, что жизнь продолжается и нужно радоваться ей. К примеру, человек вел спортивный образ жизни, ходил в спортзал. Теперь мы снижаем нагрузку, чтобы требовалось меньше кислорода - ведь легкие в стопроцентно прежнем объеме работать не будут.

Какой бы пациент не хотел, чтобы после болезни его бережно холили и восстанавливали его здоровье. Но где они, эти врачи, к кому идти? Санатории зовут, но по курортным ценам...

Вячеслав Реут: Выход, думается, в создании на базе поликлиник отделений реабилитации, чтобы любой переболевший коронавирусом мог получить помощь по системе ОМС. Такие отделения есть в Санкт-Петербурге практически в каждой поликлинике. Мы записали ряд видеоуроков. После осмотра пациента подбираем ему программу. Затем на официальном сайте поликлиник он находит видеоурок и занимается у себя дома, под регулярным контролем врача. В других городах вопрос реабилитации пока из разряда очень актуальных. Мы готовы помочь организовать систему амбулаторной реабилитационной помощи.