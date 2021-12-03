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03.12.2021 03:00
Рубрика: Происшествия

КС РФ пояснил порядок избрания главы муниципалитета

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" в части, касающейся избрания главы муниципалитета, нуждается в уточнении. Такое решение принял Конституционный суд РФ, изучив жалобу представителей муниципальной власти из Санкт-Петербурга.

Проблема "междувластия" в муниципальном округе Литейный возникла после выборов 2019 года. Незадолго до них муниципальные депутаты внесли в устав муниципалитета изменения, согласно которым выборы главы должны проводиться отныне не простым большинством голосов, а квалифицированным большинством, которое в данном случае было определено в две трети голосов за того или иного кандидата.

В Санкт-Петербурге подорожает проезд по ЗСД

Если же ни один претендент не набирает необходимого числа сторонников, то исполнять обязанности остается прежний глава - в соответствии с федеральным законодательством. Оспорить его нахождение на руководящем посту через суд не удалось - в законе нет запрета избирать квалифицированным большинством.

По мнению заявителей, невозможность в подобной ситуации сместить прежнего главу муниципалитета нарушает целый ряд статей Конституции РФ, в том числе право граждан избирать и быть избранными.

Изучив обстоятельства дела, судьи КС признали наличие правовой лакуны. Положения статьи 44 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" признаны не соответствующими Основному Закону страны в той части, в которой они не сопровождаются правилами разрешения спорной ситуации. Норма о квалифицированном большинстве соответствует Конституции РФ, однако в системе действующего правового регулирования необходимо предусмотреть правила, "позволяющие определить лицо, осуществляющее полномочия главы муниципального образования на основании волеизъявления действующего состава представительного органа МО, или положения, предусматривающие правотворческие полномочия представительных органов муниципальных образований по разрешению такой ситуации".

Невозможность в подобной ситуации сместить прежнего главу муниципалитета нарушает целый ряд статей Конституции РФ

- Указанная неурегулированность создает конституционно неприемлемый пробел, а оспариваемое положение не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 (часть 2), 12 и 32 (части 1 и 2), - постановил КС, - поскольку может поставить под сомнение периодическую сменяемость состава органов публичной власти по итогам свободных выборов, а также ограничить самостоятельное осуществление представительным органом муниципального образования полномочия по избранию главы муниципального образования из своего состава на основе мандата, полученного от избирателей.

В Санкт-Петербурге возбуждено дело по факту уличных гонок

Федеральному законодателю поручено в кратчайшие сроки разработать и внести такие изменения в закон о муниципальной власти. После того как они вступят в силу, дело петербургских муниципалов подлежит пересмотру.

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