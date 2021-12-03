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03.12.2021 13:33
Рубрика: Экономика

Минвостокразвития: Арктические преференции привлекли уже 266 резидентов

Текст: Сергей Тихонов

Преференциальный режим для бизнеса в Арктической зоне привлек уже 266 резидентов, с которыми подписаны инвестиционные соглашения. Объем вложений для реализации их проектов составляет 312,5 млрд рублей, из которых 19,1 млрд уже инвестировано, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на XI международном форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Чекунков: Объем инвестиций в арктические проекты оценен в 1,1 трлн рублей

По его словам, 15 проектов уже введено и создано 1 144 новых рабочих места из ожидаемых 11 466 вакансий.

Льготный налоговый режим для бизнеса и инвестиций заработал в Арктической зоне в августе прошлого года. С этого момента российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной с единым набором налоговых и административных преференций.

Больше всего резидентов Арктической зоны появилось в Мурманской области (93) с общей суммой инвестиций более 123,7 млрд рублей. Второй по этому показателю стала Архангельская область (85), сумма инвестиций - более 30 млрд рублей. Тройку замыкает Республика Карелия - 32 резидента и более 96 млрд рублей.

Больше всего появилось проектов в туристической отрасли - 59. В сфере услуг зарегистрировано 43 проекта, в транспорте и логистике - 35, в строительстве и торговле недвижимостью - 29. Производством и торговлей строительными материалами занимаются 13 проектов, а производством пищевых продуктов - десять проектов. Также есть проекты в сфере ЖКХ, горнорудной промышленности и рыболовства.

Чекунков подчеркнул, что преференциальный режим Арктической зоны привлекает не только крупных предпринимателей. На сегодняшний день 90% резидентов Арктической зоны - это проекты малого и среднего бизнеса, отметил он.

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