Названы регионы, куда поступили новые партии вакцины "ЭпиВакКорона"

В российские регионы направлено более 1,2 миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона", сообщает Роспотребнадзор.

Самые большие партии получили Санкт-Петербург и Кемеровская область (76,6 тысячи и 52,9 тысячи доз соответственно). Уже в ближайшее время вакцина поступит в пункты вакцинации.

Напомним, что "ЭпиВакКорона" - это разработка новосибирского научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. Вакцина содержит пептидные антигены - короткие фрагменты белков коронавируса SARS-CoV-2. Они способствуют выработке антител в организме. Эта вакцина разрешена к применению и людям старше 60 лет.

Как отмечает генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов, сейчас "ЭпиВакКорона" производится на трех производственных площадках. "Имеющиеся мощности позволяют нам поддерживать высокие темпы ​выпуска препарата и удовлетворять спрос населения", - подчеркнул он.