В Архангельской области начали поиск новых месторождений алмазов

В Поморье могут открыть новые месторождения алмазов. Об этом министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев рассказал в Санкт-Петербурге на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"В регионе есть перспективы открытия новых алмазных месторождений, поэтому сегодня у нас вновь активизируются поисковые работы", - сообщил глава ведомства.

Игорь Мураев рассказал о том, что поиск алмазов начат в Мезенском районе. Работы идут при поддержке Федерального агентства по недропользованию и Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов.

- Еще три объекта федерального финансирования алмазопоисковых работ включены в план Роснедр до 2024 года, - отметил министр.

Напомним: сегодня в Архангельской области разрабатываются два крупных месторождения алмазов. Одно из них, имени Михаила Ломоносова, расположено в Приморском районе, другое - имени В. Гриба - в Мезенском. Поморье остается единственным алмазодобывающим регионом в европейской части страны. А за последние 15 лет, с начала освоения месторождений, региональный ВВП по горнодобывающей промышленности увеличился более чем в 10 раз.

Теперь в Поморье рассматривают возможности добычи гранатовых песков, а также варианты освоения месторождения йодных вод, готовится к разработке крупное месторождение торфа Большой Калтус-1 в Мезенском районе.

Отметим также, что самый северный геологический проект региона - Павловское месторождение свинцово-цинковых руд на острове Южный архипелага Новая Земля:

- По результатам проведенных здесь геолого-разведочных работ утверждены и готовятся к промышленному освоению запасы свинца, цинка и серебра, имеющие в перспективе важное значение для экономики не только Поморья, но и всей страны. В этом году проводится экспертиза проектной документации. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию ГОКа запланированы на начало 2025 года. - подчеркнул Игорь Мураев.