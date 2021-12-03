В Коми ввели обязательную вакцинацию для людей 60 лет и старше

В Республике Коми с 4 декабря ввели обязательную вакцинацию от коронавирусой инфекции для людей 60 лет и старше. Соответствующее постановление опубликовала главный санитарный врач региона Людмила Глушкова.

В постановлении отмечается, что ситуация с COVID-19 в республике неблагополучная. Показатель заболевания превышает в 1,6 раза общероссийское значение. Доля пациентов 60 лет и старше - треть от количества выявленных больных. Среди умерших эти же граждане составляют 84,5 процента.

Поэтому главный санитарный врач постановила прививать по эпидемическим показателям жителей республики в возрасте 60 лет и старше. Постановление не распространяется на тех, кто имеет противопоказания против прививок от коронавируса.