В Ленобласти ребенок спас свою маму, потерявшую сознание

В Выборге Ленинградской области маленький мальчик спас свою маму, которая почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ребенок смог вызвать к ней врачей и принять медицинскую бригаду. Об этом в соцсетях рассказала фельдшер выборгской станции скорой помощи Виктория Шутова.

Все началось со звонка диспетчеру. Детсадовец сообщил, что мама не отвечает. При этом мальчик плакал. Диспетчер поняла, что произошло что-то серьезное, и стала выяснять адрес. Но оказалось, что ребенок не знает улицу и номер дома, где живет. Тогда диспетчер начала расспрашивать, что есть рядом, какие объекты. Малыш рассказал, что живет в "сером доме", на третьем этаже, описал магазины, детский сад, куда он ходит. Диспетчер, зная город, сориентировалась и поняла, куда направлять бригаду врачей. Женщина проинструктировала мальчика, как принять медиков, тот пообещал, что откроет дверь.

Ребенок сделал все, как надо, и прибывшие на вызов врачи, действительно обнаружили в квартире женщину без сознания. Оказалось, что у нее обострилось хроническое заболевание.

По словам фельдшера Виктории Шутовой, если бы не своевременная медицинская помощь, женщина могла погибнуть. Сейчас она прошла курс лечения и ее уже выписали.

Виктория Шутова призвала родителей рассказывать детям, как вызывать экстренные службы и как правильно называть адрес дома.

Пост фельдшера вызвал большой отклик в социальных сетях. Пользователи восхищаются выдержкой ребенка. Отдельной похвалы заслужила и диспетчер скорой помощи: нередко к звонкам детей относятся критически, полагая, что это розыгрыш. Здесь же диспетчер не только сразу поняла, что ситуация серьезная, но и помогла направить бригаду по нужному адресу.