В Ленобласти из-за массового ДТП перекрыли трассу "Кола"

В Ленинградской области на трассе "Кола" возник многокилометровый затор из-за ДТП с четырьмя автомобилями.
Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ДТП произошло на 84-м километре трассы. Столкнулись грузовик Skania, два микроавтобуса Ford Transit и автомобиль Mitsubishi
В аварии никто не пострадал. По предварительным данным, претензий к дорожным службам ни у кого нет.
В результате ДТП трасса оказалась полностью перекрыта более чем на полтора часа. Сейчас на участке удалось наладить реверсивное движение.