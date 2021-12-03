В Ленобласти из-за массового ДТП перекрыли трассу "Кола"

В Ленинградской области на трассе "Кола" возник многокилометровый затор из-за ДТП с четырьмя автомобилями.

Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ДТП произошло на 84-м километре трассы. Столкнулись грузовик Skania, два микроавтобуса Ford Transit и автомобиль Mitsubishi

В аварии никто не пострадал. По предварительным данным, претензий к дорожным службам ни у кого нет.

В результате ДТП трасса оказалась полностью перекрыта более чем на полтора часа. Сейчас на участке удалось наладить реверсивное движение.