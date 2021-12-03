В Петербурге расширят показания для госпитализации пациентов с COVID-19

В Петербурге для двух групп пациентов с коронавирусной инфекцией будут расширены показания для госпитализации. Соответствующее решение было принято на совещании в Смольном, посвященном снижению летальности от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

В частности, увеличится перечень оснований для стационарного лечения граждан старше 65 лет. На совещании были озвучены неутешительные цифры: сейчас на эту категорию приходится свыше 80 процентов всех госпитализаций.

Также чаще будут увозить в больницы беременных женщин с акушерской патологией, у которых диагностирован коронавирус.

Еще один важный тезис - врачам предложили активнее госпитализировать пациентов с внебольничной пневмонией, именно она становится основным осложнением, приводящим к смерти. Чем раньше ее будут выявлять в условиях амбулатории, тем больше шансов спасти человека.

В Петербурге накануне от коронавируса скончались 60 человек. Всего же пандемия унесла жизни 26380 петербуржцев.

На совещании также говорилось о необходимости схем маршрутизации. В Петербурге пациентов с коронавирусом госпитализируют в 18 больниц и госпиталей, часть из них инфекционные, часть - перепрофилированы специально под лечение больных с COVID-19. Все эти медучреждения расположены в разных районах города и каждый раз бригады скорой помощи оказываются перед сложным выбором, куда конкретно вести пациента. Учитывая необходимые меры предосторожности, сам процесс госпитализации небыстрый. Поэтому у больниц могут скапливаться очереди из "скорых". Это с одной стороны увеличивает нагрузку на конкретный стационар, с другой стороны, сами медицинские бригады теряют значительное количество времени в очередях, хотя могли бы в это время ездить по вызовам. Ну и самим пациентам длительное время находиться в карете скорой помощи, мягко говоря, некомфортно.