В Петербурге умер писатель-фантаст Андрей Балабуха

В Петербурге в возрасте 74 лет скончался писатель-фантаст Андрей Балабуха. Об этом сообщила супруга писателя Татьяна Громова на своей странице в соцсети.

По словам вдовы, Андрей Балабуха болел и в последний год не выходил из дома. В сентябре писатель потерял возможность ходить. 28 ноября состояние Андрея Балабухи еще сильнее ухудшилось, его госпитализировали. Причиной смерти стал инсульт на фоне выраженного атеросклероза сосудов.

Андрей Балабуха публиковаться начал с семидесятых, в 1978 вышла его первая книга "Предтечи", куда вошли научно-фантастические рассказы. Четыре года спустя был опубликован сборник повестей "Люди кораблей", а в 1986 году увидел свет фантастический роман "Нептунова арфа".

За вклад в развитие отечественной фантастики Андрей Балабуха был награжден Премией имени Ефремова Союза писателей России. В 2006 году за книгу "Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было", Андрей Балабуха получил Беляевскую премию.