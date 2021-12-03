В Псковскую область прибыли военные медики для помощи в борьбе с COVID-19

По распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу в Псковскую область прибыл сводный отряд военных медиков. Более трех десятков врачей, медсестер и других специалистов окажут помощь коллегам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. С просьбой оказать такую поддержку к главе военного ведомства ранее обратился губернатор региона.

"Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Псковскую область направлены специалисты медицинской службы Вооруженных сил из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории Западного военного округа", - сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что во врачебно-сестринские бригады для работы в Псковской области включили специалистов с опытом диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Среди них - реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи. Они уже выезжают к пациентам после их в дежурную службу районных поликлиник. "Врачи и медицинские сестры работают в Пскове, Великих Луках и Стругах Красных", - сообщили в Минобороны РФ.