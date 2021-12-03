В регионах РФ упал спрос на участки под индивидуальное строительство

В большинстве регионов России зафиксировано снижение спроса на участки под строительство. В целом по стране падение за квартал составило 13 процентов, сообщает сервис "Авито".

Среди 30 регионов с крупнейшими объемами индивидуального жилого строительства, самое заметное снижение спроса зафиксировано в Башкирии - 24 процента. Далее идут Пермский край, Нижегородская и Томская области (минус 23 процента). На 21 процент снизился интерес покупателей к участкам под ИЖС в Иркутской и Ульяновской областях, на 20 процентов - в Кировской и Самарской областях, Красноярском крае и на Алтае.

Падению спроса, зафиксированному в третьем квартале 2020 года, предшествовал подъем рынка. Поэтому в годовом выражении динамика во многих регионах не столь резкая. Например, в Ленинградской области в третьем квартале спрос упал на 17 процентов, а в пересчете на год снижение составило 1 процент.

Дело в том, что в Ленинградской области интерес к частному сектору резко вырос с начала пандемии. Дачи и дома в деревнях и селах поднялись в цене. Следом вырос рынок и стройки в секторе ИЖС.

В Калининградской области своя специфика. Здесь в разрезе квартала динамика также отрицательная - снижение спроса составило 10 процентов. Но в годовом отношении, наоборот, фиксируется 25 процентный рост. Свободные участки быстро разбирают, снижение предложения за год составило 15 процентов.

Этому также есть объяснение. В последние пару лет рынок недвижимости Калининградской области переживает взлет - все больше россиян рассматривают Янтарный край как идеальный регион для переезда и покупают здесь недвижимость. Как следствие, цены растут как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Многие принимают решение строиться самостоятельно, отсюда резкий спрос на участки под ИЖС в динамике года.

Похожий тренд наблюдается в Крыму. Годовая динамика показывает рост спроса на участки на 21 процент, а квартальная динамика - пятипроцентное снижение.

Растут и цены. В среднем по стране участки под ИЖС продаются из расчета 40 тысяч за сотку, что на три процента выше, чем годом ранее. Самая дорогая земля в Крыму - 180 тысяч рублей/сотка, рост составил 20 процентов за год. В Ростовской области цена приближается к 144 тысячам рублей, в Красноярском крае - 118.

В Калининградской области, для сравнения, цена за сотку - 46,6 тысяч рублей, в Ленобласти - 70, в Подмосковье - 77 тысяч. Самая дешевая земля в Кировской области, сделки заключаются из расчета 13 тысяч рублей за сотку.

С чем же связано падение спроса на землю, которое наблюдается по всей стране в третьем квартале? Аналитики "Авито" объясняют это тем, что многие граждане, желающие начать строительство своего дома, заключили сделки, как только стартовала льготная программа ИЖС. Но в перспективе, говорят эксперты, спрос будет повышаться.

Можно выделить и другие причины нынешнего падения. В частности, снижение интереса к участкам ИЖС зафиксировано в нестоличных регионах, где цены на недвижимость в многоквартирных новостройках не столь высоки, как в Москве или Петербурге. Продление программы льготной ипотеки в МКД поставило многие семьи перед выбором: купить квартиру в новостройке или строить свой дом. Значительное количество семей выбрали второй вариант, тем более, что цены на стройматериалы в начале года росли очень резко и себестоимость возведения дома заметно увеличилась.