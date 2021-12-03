Астраханский губернатор предложил Беларуси развивать коридор "Север-Юг"

Новости

Умер советский режиссер, актер и сценарист Джасур Исхаков 11:16
Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy 11:06
В Кузбассе из шахты "Листвяжная" подняли еще 12 тел погибших 11:04
В Москве разгадан секрет старинной игрушки 11:02
За сутки в России подтверждено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах 10:50
Московская сфера услуг восстанавливается после режима нерабочих дней 10:41
В Кузбассе почтили память жертв аварии на шахте "Листвяжная" 10:22
Блогера, хваставшегося нарушениями правил, оставили без прав и машины 10:18
В московском метро пассажиры устроили драку на "Пушкинской" 10:05
В Риге осквернили памятник советским воинам 09:54
Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям и гостям Казани о Москве 09:50
Финансист объяснил, кому лучше не брать кредит в банке 09:41
В Финляндии выявлен случай заражения омикрон-вариантом коронавируса 09:39
В России подорожали мандарины 09:34
В Дании продавцов супермаркетов обучат делать прививки 09:29
В Одинцово фанаты сожгли автомобиль за слова его владельца о команде 09:16
Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с "Чикаго" 09:15
США собрали первую атомную бомбу нового образца 09:14
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от обломка американской ракеты 08:59
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым 08:42
В Якутии смягчили ограничения по COVID-19 08:24
Президент Бразилии посетит Россию в начале следующего года 08:24
ЦБ лишил лицензии ПАО "АСКО-Страхование" 08:21
Эксперт объяснил, как защититься от мошенников в соцсетях 07:55
Число случаев COVID-19 в Германии превысило шесть миллионов 07:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 10:33
Рубрика: В мире

Астраханский губернатор предложил Беларуси развивать коридор "Север-Юг"

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, находясь с официальным визитом в Беларуси, обсудил с руководством республики вопросы развития сотрудничества по нескольким направлениям, в том числе использование транспортно-логистических возможностей коридора "Север-Юг".
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба главы астраханского региона, Игорь Бабушкин предложил белорусским партнерам осуществлять по МТК "Север-Юг" поставки продукции в прикаспийские государства и далее в Индию и другие страны Азии. Уже ведутся переговоры с белорусской "РУЗЭКСПЕДИЦИЯ" об организации грузовых перевозок по этому маршруту.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Озеро Баскунчак Астраханской области включили в "Сокровища России"

- Также приглашаю белорусские предприятия стать резидентами двух наших особых экономических зон - промышленно-производственного и портового типа. Открытие производств на их территории позволит бизнесу занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения продукции, - заявил Игорь Бабушкин.

Кроме того, обсуждались вопросы открытия прямого авиасообщения между Минском и Астраханью.

В рамках визита был подписан совместный план мероприятий на 2022-2024 годы по реализации соглашения между правительствами Республики Беларусь и Астраханской области. Документ предполагает конкретные шаги по увеличению объемов товарооборота, совместной деятельности в области агропрома и использованию инновационных технологий.

В частности, астраханские специалисты изучат опыт белорусских коллег в организации системы городского общественного транспорта, производстве и укладке асфальтобетонных смесей, восстановлению ливневой канализации.

- Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью. Правительство Астраханской области и я лично приложим максимум усилий для укрепления наших дружественных связей, которыми мы дорожим.

Республика Беларусь - многолетний партнёр Астраханской области. Между субъектами действует соглашение о сотрудничестве. За 9 месяцев 2001 года товарооборот между Беларусью и Астраханским регионом вырос почти на 30% до 23 млн долларов. Астраханцы экспортировали почти 60 тыс. тонн арбузов, дынь, перца и лука, 1 тыс. тонн рыбы, 750 тонн шерсти и более1 тыс. тонн картофеля. При этом астраханские фермеры приобрели в этом году 80 тракторов и 16 единиц другой белорусской сельхозтехники. На 2022 год в регионе запланировано открытие торгово-сервисного центра Минского тракторного завода.

В регионах В мире экс-СССР Беларусь Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена