Астраханский губернатор предложил Беларуси развивать коридор "Север-Юг"

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, находясь с официальным визитом в Беларуси, обсудил с руководством республики вопросы развития сотрудничества по нескольким направлениям, в том числе использование транспортно-логистических возможностей коридора "Север-Юг".

Как сообщает пресс-служба главы астраханского региона, Игорь Бабушкин предложил белорусским партнерам осуществлять по МТК "Север-Юг" поставки продукции в прикаспийские государства и далее в Индию и другие страны Азии. Уже ведутся переговоры с белорусской "РУЗЭКСПЕДИЦИЯ" об организации грузовых перевозок по этому маршруту.

- Также приглашаю белорусские предприятия стать резидентами двух наших особых экономических зон - промышленно-производственного и портового типа. Открытие производств на их территории позволит бизнесу занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения продукции, - заявил Игорь Бабушкин.

Кроме того, обсуждались вопросы открытия прямого авиасообщения между Минском и Астраханью.

В рамках визита был подписан совместный план мероприятий на 2022-2024 годы по реализации соглашения между правительствами Республики Беларусь и Астраханской области. Документ предполагает конкретные шаги по увеличению объемов товарооборота, совместной деятельности в области агропрома и использованию инновационных технологий.

В частности, астраханские специалисты изучат опыт белорусских коллег в организации системы городского общественного транспорта, производстве и укладке асфальтобетонных смесей, восстановлению ливневой канализации.

- Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью. Правительство Астраханской области и я лично приложим максимум усилий для укрепления наших дружественных связей, которыми мы дорожим.

Республика Беларусь - многолетний партнёр Астраханской области. Между субъектами действует соглашение о сотрудничестве. За 9 месяцев 2001 года товарооборот между Беларусью и Астраханским регионом вырос почти на 30% до 23 млн долларов. Астраханцы экспортировали почти 60 тыс. тонн арбузов, дынь, перца и лука, 1 тыс. тонн рыбы, 750 тонн шерсти и более1 тыс. тонн картофеля. При этом астраханские фермеры приобрели в этом году 80 тракторов и 16 единиц другой белорусской сельхозтехники. На 2022 год в регионе запланировано открытие торгово-сервисного центра Минского тракторного завода.