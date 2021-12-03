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03.12.2021 15:55
Рубрика: Происшествия

Энергоснабжение поселка Ангарский в Волгограде восстановлено

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Большая часть потребителей поселка Ангарский в Дзержинском районе Волгограда полностью или частично обеспечена электроэнергией. Среди них жители улиц Ангарская, Большая, Продольная, П. Осипенко, Римского-Корсакова, Джаныбековская, Фонтанная, Раздольная, Сульская, Куринская, Верхнебалкинская, Нововокзальная, Миусская, Кобринская и других.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Энергетики оперативно подключили их по резервным схемам. Социально значимые объекты сразу же были обеспечены электроэнергией при помощи передвижных резервных источников питания.

Фото: ПАО "Россети Юг"
На Дону полностью восстановлено электроснабжение районов, пострадавших от урагана

Оперативные бригады компании "Россети Юг" продолжают подключение остальных потребителей. Локальное ограничение в подаче электричества в одном из районов города произошло в результате технологического нарушения на оборудовании подстанции. Энергетики проводят восстановительные работы.

Специалисты волгоградского филиала "Россети Юг" продолжают работать в режиме повышенной готовности и осуществляют усиленный контроль за функционированием объектов электросетевого комплекса.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220.

В регионах Происшествия Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Волгоградская область Волгоград ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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