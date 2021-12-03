Энергоснабжение поселка Ангарский в Волгограде восстановлено

Большая часть потребителей поселка Ангарский в Дзержинском районе Волгограда полностью или частично обеспечена электроэнергией. Среди них жители улиц Ангарская, Большая, Продольная, П. Осипенко, Римского-Корсакова, Джаныбековская, Фонтанная, Раздольная, Сульская, Куринская, Верхнебалкинская, Нововокзальная, Миусская, Кобринская и других.

Энергетики оперативно подключили их по резервным схемам. Социально значимые объекты сразу же были обеспечены электроэнергией при помощи передвижных резервных источников питания.

Оперативные бригады компании "Россети Юг" продолжают подключение остальных потребителей. Локальное ограничение в подаче электричества в одном из районов города произошло в результате технологического нарушения на оборудовании подстанции. Энергетики проводят восстановительные работы.

Специалисты волгоградского филиала "Россети Юг" продолжают работать в режиме повышенной готовности и осуществляют усиленный контроль за функционированием объектов электросетевого комплекса.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220.