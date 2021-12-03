ФСБ предъявила обвинение Кириллу Суслову по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности РФ предъявила обвинение в государственной измене Кириллу Суслову. Постановлением Лефортовского суда Москвы подозреваемый заключен под стражу на два месяца, до 29 января 2022 года.

Суслов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "государственная измена". Если вина будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы этого уголовного дела засекречены и не подлежат разглашению. В суде уточнили, что на момент задержания Суслов являлся безработным.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Ялте задержали гражданина России, который с 2017 по 2018 год по заданию иностранных спецслужб занимался передачей секретных сведений, в том числе о сотрудниках органов органов безопасности.