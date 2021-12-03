ФСБ задержала сторонника ИГ в Калмыкии

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Калмыкии, который присоединился к международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, задержанный мужчина является сторонником радикально-экстремистских взглядов в исламе. Он присягнул на верность ИГ, записав аудиообращение. Его задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Он арестован.