Глава Адыгеи поручил активизировать работу по социальной газификации в РА

Реализация поручения президента страны по социальной газификации находится на строгом контроле главы РА Мурата Кумпилова.

Как известно, в своем Послании Федеральному Собранию глава государства поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводку газа до границ негазифицированных домовладений без привлечения средств населения.

В пообъектный план-график догазификации в регионе включено уже 6649 объектов, том числе 6634 домовладения в 163 населенных пунктах. Кроме того, запланировано подведение природного газа к границам 15 дачных товариществ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. Всего в этом году планируется газифицировать около 500 домовладений.

На сегодняшний день к системе газоснабжения уже присоединено 104 домовладения, заявление на догазификацию подали 1819 жителей региона.

Глава Адыгеи поручил всем заинтересованным ведомствам активизировать работу и взаимодействие с АО "Газпром газораспределение Майкоп", чтобы существенно сократить время согласовательных процедур. Прием документов ведется в штатном режиме во всех офисах МФЦ республики. Для удобства и экономии времени подать заявку можно в окне информирования офисов многофункционального центра, не проходя в зал приема. По данной услуге здесь предоставляются все необходимые информационные материалы, а также бланки заявок, пояснили в министерстве труда и социального развития региона.

Также по заданию Мурата Кумпилова в республике реализуются меры по оказанию социальной поддержки в рамках догазификации региона. В частности, со следующего года за счет республиканского бюджета отдельные категории граждан смогут получить единовременную выплату в размере более 60 тысяч рублей на приобретение внутридомового газового оборудования и подключение к сетям газораспределения внутри границ участка. С гражданами, которые имеют статус "малоимущие", будут заключаться социальные контракты.