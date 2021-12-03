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03.12.2021 10:37
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи поручил активизировать работу по социальной газификации в РА

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Реализация поручения президента страны по социальной газификации находится на строгом контроле главы РА Мурата Кумпилова.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Как известно, в своем Послании Федеральному Собранию глава государства поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводку газа до границ негазифицированных домовладений без привлечения средств населения.

Фото: Алексей Гусев
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В пообъектный план-график догазификации в регионе включено уже 6649 объектов, том числе 6634 домовладения в 163 населенных пунктах. Кроме того, запланировано подведение природного газа к границам 15 дачных товариществ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. Всего в этом году планируется газифицировать около 500 домовладений.

На сегодняшний день к системе газоснабжения уже присоединено 104 домовладения, заявление на догазификацию подали 1819 жителей региона.

Глава Адыгеи поручил всем заинтересованным ведомствам активизировать работу и взаимодействие с АО "Газпром газораспределение Майкоп", чтобы существенно сократить время согласовательных процедур. Прием документов ведется в штатном режиме во всех офисах МФЦ республики. Для удобства и экономии времени подать заявку можно в окне информирования офисов многофункционального центра, не проходя в зал приема. По данной услуге здесь предоставляются все необходимые информационные материалы, а также бланки заявок, пояснили в министерстве труда и социального развития региона.

Также по заданию Мурата Кумпилова в республике реализуются меры по оказанию социальной поддержки в рамках догазификации региона. В частности, со следующего года за счет республиканского бюджета отдельные категории граждан смогут получить единовременную выплату в размере более 60 тысяч рублей на приобретение внутридомового газового оборудования и подключение к сетям газораспределения внутри границ участка. С гражданами, которые имеют статус "малоимущие", будут заключаться социальные контракты.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Республика Адыгея

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