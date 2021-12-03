"Краснобыль" у моря: Как на Кубани строили атомную электростанцию

Сейчас уже мало кто помнит, что еще каких-то три десятилетия назад в заповедном уголке края началось масштабное строительство Краснодарской атомной электростанции. А между тем в конце 80-х годов прошлого века вокруг этого объекта ядерной энергетики (вблизи от моря и Сочи) после катастрофы в Чернобыле АЭС развернулась яростная дискуссия.

Протестные настроения и времена эпохи перестройки сделали свое дело - АЭС так и не появилась на карте Кубани, однако следы ее остались. Корреспонденты "РГ" отправились в Мостовской район и отыскали место незавершенной громадной стройки.

Берлины" в Мостовском

Несмотря на относительную удаленность Мостовского района от Краснодара (на автомобиле в свободные от пробок выходные добираться порядка более трех часов), туристы его хорошо знают: именно здесь расположен северный вход в Кавказский биосферный заповедник, а окрестности изобилуют разнообразными экскурсионными объектами - водопадами, пещерами, дольменами.

…Городок Энергетиков, некогда мыслившийся как первый этап строительства Краснодарской АЭС, давно стал окраинным микрорайоном районного поселка Мостовского. За все годы он не изменился. Разросшиеся кроны берез, детская площадка с дорожками покрышек, выцветшие клочки объявлений на крыльцах двухэтажных типовых многоквартирных домов. Жители в шутку повторяют: "Нет ничего более постоянного, чем временное". Это про них. Взять хотя бы жилье - 18 домов (в народе их прозвали "Берлинами", потому что конструкции изготавливались на заводе в Германии), по сути, являются времянками, однако люди до сих пор в них живут и даже… получают платежки за капремонт.

- Эти "общежития" были призваны дать возможность строителям и их семьям перекантоваться до появления рядом с ними новых жилых высоток, которые действительно начали возводить. Через дорогу как раз стоит серый скелет незавершенной девятиэтажки, рядом с ней успели поднять три этажа второй, которую потом перепроектировали под многоквартирный дом для детей-сирот, - рассказал нам мужчина, прогуливающийся с маленьким сыном.

- А вы сами давно здесь живете? - спрашиваю.

- Родители переехали из Азербайджана еще в конце 80-х, отец готов был работать сварщиком на стройплощадке атомной станции, но затем все застопорилось, - ответил он, дав понять, что нечего ворошить события давно минувших дней.

И действительно, многие жильцы "Берлинов" неохотно вспоминают историю незавершенной АЭС, ссылаясь на то, что непосредственные ее участники давно разъехались либо ушли в мир иной. Будто бы "замороженный" проект ничего, кроме чувства разочарования, не принес…

Потенциальный Чернобыль?

Решение о возведении атомного комплекса в Краснодарском крае было продиктовано растущими потребностями в электроэнергии региона. Уже в середине 1980-х годов к месту возведения АЭС проложили дорожную ветку и начали завозить материалы для будущих работ.

- Площадка в Мостовском районе подходила по всем параметрам, хотя вплотную рассматривалось также место в районе станицы Даховской в Адыгее. В последнем случае близость заповедника не позволила утвердить проект, - рассказал корреспонденту "РГ" последний директор Краснодарской АЭС Леонид Юдовский, который сегодня живет в краевом центре. - Комплекс был рассчитан на 4000 мегаватт и включал также тепловую и гидроаккумулирующую электростанции, водохранилище на реке Лабе для охлаждения реакторов типа ВВЭР-1000. При полной нагрузке его должны были обслуживать до пяти тысяч человек.

В поселке закипела жизнь. Люди приезжали из разных уголков СССР - Казахстана, Грузии, Азербайджана. Власти уверяли местных жителей, что станция станет локомотивом экономики района. Впрочем, это подтверждалось делами - за счет проекта в Мостовском успели возвести Центральную районную больницу, школу и детский сад. В Краснодаре для сотрудников АЭС даже ввели в эксплуатацию высотки в районе ТЭЦ.

Уже была готова строительная база с бетонным заводом и заложен первый камень в присутствии тогдашнего главы "Кубаньэнерго" Игоря Ревы. Но все изменилось 26 апреля 1986 года, когда случилась одна из самых страшных аварий в истории ядерной энергетики - взрыв и пожар на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

Эта трагедия, по словам известного кубанского эколога Андрея Рудомахи, и стала катализатором разгоревшихся нешуточных споров вокруг краснодарской площадки - экспертиза, проведенная природоохранной общественностью края, показала ошибочность выбора места для ядерного объекта в курортной зоне. Буквально в 100-130 километрах от него находятся такие города, как Сочи, Гагра, Кисловодск, поселок Архыз.

В архиве общественной экологической организации сохранились письменные обращения к президиуму Верховного Совета СССР. Среди основных причин по недопущению запуска комплекса указывались тектоническая активность и неустойчивость Черкесского глубинного разлома (а с любого косогора в поселке Мостовском прекрасно просматриваются его окутанные лиловой дымкой близкие хребты). "Площадка расположена в ключевой области питания Азово-Черноморского артезианского бассейна, дающего 80 процентов питьевой воды в крае", и "отличается неблагоприятной розой ветров" и т. д.

Экспертиза, проведенная природоохранной общественностью края, показала ошибочность выбора места для АЭС в курортной зоне

- В рамках протестной кампании Краснодарскую АЭС по аналогии называли "Краснобылем", - вспоминает Рудомаха. - И что крайне важно, против строительства энергокомплекса выступил будущий губернатор Николай Кондратенко, который был тогда председателем Краснодарского крайисполкома и поддержал общественность, не побоявшись даже выступить по этому поводу по телевидению.

Понадобился целый год, чтобы промышленный гигант минатомэнерго внял аргументам людей и остановил интенсивные подготовительные работы по строительству. Как следует из официального ответа на запрос "РГ" госкорпорации "Росатом", проект энергоблока № 1 Краснодарской АЭС с реактором ВВЭР-1000 был остановлен первого января 1988 года.

Попытки возрождения

Сейчас промышленная площадка представляет собой разровненный участок земли, заросший кустарником и низкими деревцами. За кромкой лесополос простираются поля с убранной кукурузой. Ничего уже не выдает здесь амбициозных планов.

Хотя после консервации объекта попытки возрождения строительства предпринимались не раз. Сначала авторы изменили концепцию проекта - на ГАЭС, но политический кризис и отсутствие финансирования в 90-е годы благополучно похоронили и эту идею. Затем в ноябре 2007 года экс-губернатор Александр Ткачев, давая старт возведению новой парогазовой установки на Краснодарской ТЭЦ, заявил, что "не за горами в регионе и строительство атомной станции". Мол, этот вопрос вплотную обсуждается на самых высоких уровнях. Однако и тогда все ограничилось лишь разговорами в СМИ.

А несколько лет назад руководство "Росатома" на международном отраслевом форуме в Сочи официально объявило об отсутствии планов строительства АЭС в Краснодарском крае благодаря запуску четвертого энергоблока на Волгодонской АЭС, который будет полностью ориентирован на районы Кубани и Крыма.

Тоже "зеленая энергия"

Как это ни парадоксально, но атомная энергетика причисляется к "зеленой" - по подсчетам экспертов "Росатома" действующие в России 11 АЭС ежегодно предотвращают выброс в атмосферу около 210 миллионов тонн углекислого газа. С 1998 года в стране не зафиксировано ни одного нарушения безопасности, классифицируемого выше первого уровня по международной шкале INES. Современные комплексы рассчитаны на работу в течение 60 лет с возможностью продления ресурса еще на 15 лет. Для любого развивающегося региона это очень значимое преимущество.