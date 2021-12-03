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03.12.2021 13:09
Рубрика: Власть

Министр внутренних дел РФ представил нового министра внутренних дел Адыгеи

Текст: Михаил Фалалеев
Сегодня министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев представил сотрудникам нового министра внутренних дел по Республике Адыгея. На эту должность указом президента России назначен полковник полиции Олег Безсмельницын.
Фото: Aleksey Gusev/Пресс-службы Главы Республики Адыгея/adygheya.ru Фото: Aleksey Gusev/Пресс-службы Главы Республики Адыгея/adygheya.ru
Фото: Aleksey Gusev/Пресс-службы Главы Республики Адыгея/adygheya.ru

В пресс-службе ведомства сообщили, что представление проходило в режиме видеоконференцсвязи. Владимир Колокольцев рассказал, что вновь назначенный министр служит в органах внутренних дел почти 25 лет, приобрел богатый практический опыт и зарекомендовал себя грамотным руководителем.

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- Олег Владимирович работал в большинстве оперативных служб, в том числе по линиям борьбы с организованной преступностью, экономическими преступлениями, а также по противодействию экстремизму. Занимал различные руководящие должности. Его отличают высокая компетентность, добросовестное отношение к делу, требовательность к подчиненным, - рассказал глава ведомства.

Министр внутренних дел России дал Олегу Безсмельницыну ряд конкретных указаний. Он потребовал в кратчайшие сроки изучить оперативную обстановку и сосредоточить усилия на выполнении первоочередных задач, прежде всего на повышении уровня раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Министр указал на особую актуальность борьбы с преступлениями в IT-сфере.

- В условиях пандемии востребованность онлайн-сервисов возросла многократно. Как следствие, информационные технологии все чаще применяются в качестве инструмента для совершения преступлений. Соответственно, нужно постоянно вносить коррективы в организацию и методы своей работы, - подчеркнул Владимир Колокольцев.

По словам министра, еще одна приоритетная задача - повышение эффективности обеспечения экономической безопасности. Особенно в агропромышленном комплексе и деревообрабатывающей отрасли.

Владимир Колокольцев обратил внимание и на увеличение в республике количества преступлений, совершенных в общественных местах. Так, наблюдается рост преступлений, совершенных ранее судимыми, а также иностранными гражданами. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание вопросам профилактики, в полном объеме использовать возможности региональных программ правоохранительной направленности.

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Напомнил министр и о сложной ситуации на дорогах региона. Так, на фоне общего снижения ДТП количество погибших увеличилось на 10 процентов и составило 68 человек, из которых 5 - несовершеннолетние. Министр предложил сделать всесторонний анализ таких происшествий, что позволит выявлять слабые места в организации деятельности и принимать совместно с другими заинтересованными органами дополнительные меры.

Разумеется, министр подчеркнул, что все эти направления требуют соответствующего кадрового обеспечения, а также соблюдения дисциплины и законности среди личного состава.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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