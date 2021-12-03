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03.12.2021 21:16
Рубрика: Экономика

Видео: В Сочи открылся горнолыжный сезон

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В пятницу на сочинском горном курорте "Красная Поляна" стартовал сезон катания. Это стало возможным благодаря обилию снега и особенности местности - долине "Цирк-2". Корреспондент "РГ" оказалась среди первых гостей на горнолыжных трассах.

Фото: Александр Тимощук
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Чтобы пройти на канатную дорогу, QR-код не требуется. Из антиковидных ограничений действуют только масочный режим и социальная дистанция. За соблюдением мер следят волонтеры, которые при необходимости предоставляют гостям маски.

Сейчас на горном курорте сезон "старт". Он будет действовать до "высокого" сезона, который начнется 24 декабря и закончится 10 января.

Стоимость ски-пасса составляет 2,5 тысячи рублей, если покупать в кассе и на 100 рублей меньше, если заказывать через сайт. Услуги инструктора оцениваются в три тысячи рублей за час и на 400 рублей меньше за два часа в группе от трех до шести человек. Аренда оборудования - от 1,2 тысячи за день.

Пока для горнолыжников и сноубордистов открыты четыре трассы: "зеленая" - "Первый снег", две "синие" - верхняя часть трассы "Восточная" и "Цирк-2" и "красная" - "Аибга". Всего в этом сезоне откроются 29 трасс общей протяженностью 30 километров.

В первый день катания действовало ограничение по количеству гостей - до двух тысяч человек. В первой половине дня в горы поднялись 700 лыжников и сноубордистов, а к обеду лимит закончился. Канатные дороги работают с 9.00 до 18.00, но трассы закрываются примерно в 16.00, когда начинает смеркаться.

Кстати, в полдень из-за ветра пришлось закрыть канатную дорогу, ведущую на самый пик - вершину Черная Пирамида. По словам сотрудников, порывы ветра там достигали 15 метров в секунду.

На высоте 2200 тысяч метров над уровнем моря температура воздуха составляла -7 градусов, зато в "Цирке-2" значилось +2, но ветер создавал ощущение минусовой температуры. Без шапки и перчаток находиться на улице было практически невозможно.

Гости оказались очень довольны ранним открытием сезона и малолюдным трассам.

- Мы приехали не издалека - из Адлера, сезон - пушка, - поделился впечатлениями сочинец Виктор Гулинский, который приехал в горы с друзьями. - В этом году раньше начали кататься, но пока морозно.

Конечно, местным, как говорится, и карты в руки, но встречались и гости из других регионов.

Фото: Предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО
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- Я приехала в Красную Поляну с мамой и ребенком из Москвы и случайно попала на открытие горнолыжного сезона, - отметила Евгения Семенюк. - Завтра уезжаем, получилось очень удачно.

Открытые склоны, свежий воздух и ощущение простора подарили гостям незабываемые эмоции, а музыка в стиле даунтемпо придала атмосферности.

- Обычно у нас сезон катания начинается в начале декабря, но в прошлом году из-за погодных условий мы открылись 24 декабря, - рассказала операционный директор горного курорта Яна Перепечаева. - За последние пять лет - это наш рекорд. С погодой повезло - солнечный день и много снега. Гости рады, и мы счастливы.

В этом сезоне здесь удалось модернизировать систему оснежения - добавить 20 снежных пушек и девять ружей, чтобы в любую погоду катание было комфортным и трассы не стояли без снега. Раньше восточный сектор был узким и недоступным для семей с детьми и для начинающих. Теперь их расширили, и вместо красных зигзагов появилась широкая "синяя" трасса шириной 18 метров. Кроме того, в парке аттракционов появился супертроллей.

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