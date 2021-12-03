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03.12.2021 11:15
Рубрика: Власть

Глава Югры на ЭКСПО-2020 в Дубае расскажет об инвестиционной политике

Текст: Елена Панова
Делегация из Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой примет участие во всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2020, которая сейчас проходит в Дубае (ОАЭ).
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В экспозиции под лозунгом "Соединяя умы, создавая будущее" свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства демонстрируют 192 страны, включая Россию, различные организации, фонды и образовательные структуры. За 182 дня работы всемирной выставки ожидается порядка 25 миллионов посетителей. Организаторы, назвавшие ЭКСПО-2020 "торжеством творчества, инноваций, прогресса и культуры", разработали насыщенную программу, предусматривающую до 60 развлекательных мероприятий и интерактивных шоу в день, в том числе образовательных, музыкально-танцевальных, которые познакомят с традициями и обычаями народов мира - у каждой из 192 стран на выставке в Дубае есть свой павильон.

Фото: iStock
Объем инвестиций в экономику Югры превысил триллион рублей

В павильоне России 5 декабря состоится День Югры, в ходе которого пройдут сессии "Югра - сердце нефтегазовой отрасли России: технологические прорывы" и "Туризм и творческие возможности в Югре: откройте для себя неизведанную туристическую жемчужину Сибири". Кроме того, пройдет заседание инвестиционного клуба автономного округа.

В ходе ЭКСПО-2020 представители Югры примут участие в деловой сессии "Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий". Участникам предстоит обсудить, какие возможности открывает перед инвесторами развитие креативных индустрий, как экономика знаний может объединять страны и народы и служить целям устойчивого развития.

Глава Югры Наталья Комарова поделится опытом в развитии инвестиционной политики региона в ходе панельной дискуссии "Инвестиционная привлекательность России. Возможности для сотрудничества", которая пройдет на форуме "Россия: определяя будущее". Отметим: во время традиционного инвестиционного послания Наталья Комарова сообщила, что в регионе уровень привлеченных в основной капитал инвестиций по итогам года превысил триллион рублей.

В тему

Интересно, что с творчеством югорчан участников ЭКСПО-2020 познакомит автор, композитор, самобытный исполнитель, представляющий культуру народов ханты и манси, лауреат международных конкурсов, посол доброй воли международной организации северных регионов "Северный форум" Вера Кондратьева.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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