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03.12.2021 16:17
Рубрика: Происшествия

На Урале молодую мать приговорили к 14 годам за убийство дочери

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинский областной суд огласил приговор 23-летней уроженке Башкирии, в состоянии опьянения убившей семимесячную дочь. Она признана виновной в убийстве малолетнего, находившегося в заведомо беспомощном состоянии, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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- Установлено, что в ночь на 4 декабря прошлого года в квартире жилого дома по улице Труда в Магнитогорске подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, раздражаясь от плача семимесячной дочери, взяла ее на руки и умышленно с силой бросила в косяк двери, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Смерть малолетней наступила от тупой травмы головы.

Как сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области, ввиду особой тяжести преступления расследование уголовного дела проводили опытные следователи-криминалисты. Женщина вину в совершении преступления не признала, отрицая умышленный характер своих действий. Якобы, падение ребенка произошло из-за неосторожного обращения. Настаивала на переквалификации ее преступления по статье о причинении смерти по неосторожности. Однако выводы следствия подтвердила проведенная судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, суд учел ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по отношению к погибшей дочери и ее старшей сестре 2019 года рождения и ее отрицательные характеристики, как лица, злоупотребляющего алкоголем.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы еще на один год.

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