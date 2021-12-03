На Урале нарколога осудили за "липовые" справки для пьющих рабочих

Заведующий наркологическим отделением больницы в Качканаре Свердловской области признан виновным во взяточничестве и подлоге. По данным правоохранительных органов, медицинский работник за вознаграждение выдавал работникам местного предприятия справки о том, что они трезвы.

Как рассказал пресс-секретарь регионального Следственного комитета Александр Шульга, преступные эпизоды произошли в период с июня 2018 по январь 2020 годов, когда фигурант занимал вышеуказанную должность. Со своим товарищем, который трудился на местном промышленном производстве, они организовали "бизнес" по выдаче справок работникам, которые имели признаки опьянения, но не хотели бы, чтоб об этом узнало начальство.

"В общей сложности к врачу обратились 19 человек, которые в итоге передали ему взятки на сумму более 700 тысяч рублей", - уточнили в СК.

Коррупционные преступления выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела внутренних дел.

Суд признал бывшего нарколога виновным по статьям о получении взятки, о покушении на мздоимство и по статье о служебном подлоге. Следующие пять с половиной лет мужчина проведет в колонии общего режима. Также медика обязали выплатить штраф (полтора миллиона рублей) и лишили права заниматься профессиональной деятельностью на три года.

Кстати, посредник в июне этого года уже был осужден на четыре с половиной года в колонии общего режима и оштрафован на 800 тысяч рублей. Что же до взяткодателей, то в отношении них уголовное преследование прекращено: они активно помогали следствию.