На Урале пятилетняя девочка погибла, выломав розетку

Правоохранительные органы Свердловской области изучают обстоятельства несчастного случая в селе Светлое Сухоложского района. Здесь в частном жилом доме вечером в среду от удара током погибла маленькая девочка.

Как рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова, около девяти часов дома были пятилетняя малышка и ее отец (мать работала). Девочка сломала розетку и взялась руками за оголенные провода. Она скончалась на месте.

Начата доследственная проверка, тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу.

По информации Следственного комитета области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.