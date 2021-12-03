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03.12.2021 14:38
Рубрика: Происшествия

На Урале пятилетняя девочка погибла, выломав розетку

Текст: Татьяна Воробьева

Правоохранительные органы Свердловской области изучают обстоятельства несчастного случая в селе Светлое Сухоложского района. Здесь в частном жилом доме вечером в среду от удара током погибла маленькая девочка.

После удара током на крыше вагона под Саратовом умер второй ребенок

Как рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова, около девяти часов дома были пятилетняя малышка и ее отец (мать работала). Девочка сломала розетку и взялась руками за оголенные провода. Она скончалась на месте.

Начата доследственная проверка, тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу.

По информации Следственного комитета области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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