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03.12.2021 12:57
Рубрика: Общество

В Челябинской области медотводы от вакцинации приравняли к QR-кодам

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Южноуральцам с медотводами от вакцинации разрешено посещать общественные места наравне с владельцами QR-кодов. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На Южном Урале введены новые ограничения из-за коронавируса

- Наряду с QR-кодом на территории региона будет действовать документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки против COVID-19, заверенный подписью врача и печатью медорганизации, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - Изменения вступают в силу с момента официального опубликования соответствующего распоряжения правительства от 3 декабря.

В Челябинской области QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих.

Их проверяют на входах в магазины площадью более 400 квадратных метров, парикмахерские, салоны красоты, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительных комплексы, бассейны и другие учреждения сферы услуг. А также в пансионатах, санаториях, профилакториях, базах отдыха и других местах отдыха.

Кафе, рестораны и другие предприятия общепита до окончания новогодних каникул также обслуживают посетителей только по предъявления QR-кода.

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- Медотвод дается при наличии постоянных или временных противопоказаний к вакцинации, - сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Ольга Агеева. - За справкой можно обратиться к участковому терапевту.

Постоянными противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции (отек Квинке и анафилактический шок) и гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

Временные противопоказания для вакцинации - острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней. При них медотвод можно получить на две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочного тракта вакцинация возможна после нормализации температуры, отметили в ведомстве.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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