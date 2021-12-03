Жителя Тюмени наказали за ругань и плевки в пассажиров самолета

Новости

Блогера, хваставшегося нарушениями правил, оставили без прав и машины 10:18
В московском метро пассажиры устроили драку на "Пушкинской" 10:05
В Риге осквернили памятник советским воинам 09:54
Мобильный туристический инфоцентр расскажет жителям и гостям Казани о Москве 09:50
Финансист объяснил, кому лучше не брать кредит в банке 09:41
В Финляндии выявлен случай заражения омикрон-вариантом коронавируса 09:39
В России подорожали мандарины 09:34
В Дании продавцов супермаркетов обучат делать прививки 09:29
В Одинцово фанаты сожгли автомобиль за слова его владельца о команде 09:16
Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с "Чикаго" 09:15
США собрали первую атомную бомбу нового образца 09:14
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от обломка американской ракеты 08:59
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым 08:42
В Якутии смягчили ограничения по COVID-19 08:24
Президент Бразилии посетит Россию в начале следующего года 08:24
ЦБ лишил лицензии ПАО "АСКО-Страхование" 08:21
Эксперт объяснил, как защититься от мошенников в соцсетях 07:55
Число случаев COVID-19 в Германии превысило шесть миллионов 07:25
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще шести погибших горняков 06:33
Агентство ЕС: "омикрон" будет доминировать в Европе минимум до весны 06:17
Не покидавший США мужчина заразился штаммом "омикрон" 05:55
В Сальвадоре разбился самолет с сыном министра обороны на борту 05:21
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России 05:03
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink 04:25
Врач Павлова: Сильная усталость - не всегда симптом "омикрона" 03:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

Жителя Тюмени наказали за ругань и плевки в пассажиров самолета

Текст: Татьяна Воробьева

Возвращавшегося из-за границы тюменца наказали за дебош на борту самолета.

В Хабаровском крае пассажир поезда напал на полицейского

Инцидент случился второго декабря вечером, когда в екатеринбургском Кольцово приземлился рейс из Шарм Эль Шейха. Летевший с курорта мужчина напился, начал нецензурно браниться в адрес бортпроводников и плеваться в других пассажиров. Более того, он попытался сломать перегородку в салоне.

Экипаж воздушного судна вызвал полицию.

"Правонарушителя доставили в дежурную часть, после чего - в медучреждение для освидетельствования, которое показало содержание в крови дебошира 1,23 мг/л алкоголя", - передает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

На тюменца составили протоколы об административных правонарушениях.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Тюменская область Тюмень Дебоши в самолетах

Главное сегодня

Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Экс-советник в Конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны