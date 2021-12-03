Жителя Тюмени наказали за ругань и плевки в пассажиров самолета

Возвращавшегося из-за границы тюменца наказали за дебош на борту самолета.

Инцидент случился второго декабря вечером, когда в екатеринбургском Кольцово приземлился рейс из Шарм Эль Шейха. Летевший с курорта мужчина напился, начал нецензурно браниться в адрес бортпроводников и плеваться в других пассажиров. Более того, он попытался сломать перегородку в салоне.

Экипаж воздушного судна вызвал полицию.

"Правонарушителя доставили в дежурную часть, после чего - в медучреждение для освидетельствования, которое показало содержание в крови дебошира 1,23 мг/л алкоголя", - передает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

На тюменца составили протоколы об административных правонарушениях.