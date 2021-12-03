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03.12.2021 22:10
Рубрика: Происшествия

Репер Элджей оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Текст: Александр Степанов

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своем видеоклипе.

Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС
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Как сообщили в Зюзинском суде Москвы, Элджей признан виновным по части 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушения РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Рэпер приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Узенюк не явился в суд на рассмотрение этого дела.

Проверку в отношении Узенюка инициировала Лига безопасного интернета. Организация обратилась в правоохранительные органы полицию в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов Узенюка.

По данным СМИ, сейчас Элджей находится за границей.

Происшествия Правосудие Суд Борьба с наркотиками

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