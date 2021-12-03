Репер Элджей оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своем видеоклипе.
Как сообщили в Зюзинском суде Москвы, Элджей признан виновным по части 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушения РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Рэпер приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Узенюк не явился в суд на рассмотрение этого дела.
Проверку в отношении Узенюка инициировала Лига безопасного интернета. Организация обратилась в правоохранительные органы полицию в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов Узенюка.
По данным СМИ, сейчас Элджей находится за границей.