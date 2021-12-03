Росатом: Для работы Северного морского пути не хватает ледоколов

К 2030 году для круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП) России нужно иметь 7, а лучше 12-14 ледоколов. К этому времени в эксплуатации у нас будет только 5 ледоколов, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом", руководитель дирекции СМП Вячеслав Рукша, выступая на XI международном форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

По его мнению, с пятью ледоколами получится продлить навигацию по СМП только с 8 до 9 месяцев, поэтому сейчас нужно ускорить темпы их строительства. Пока на строительство одного атомного ледокола уходит в среднем от двух до трех лет.

Ключевую роль в обеспечении круглогодичной навигации по СМП должны сыграть универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт, атомные турбоэлектрические ледоколы проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт. А также линейные ледоколы проекта Aker ARC 123 мощностью в 40 МВт.

По словам руководителя дирекции СМП, у трех из четырех действующих сейчас ледоколов заканчивается срок эксплуатации. В январе 2022 года должен выйти в море универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". Планировалось, что этот ледокол начнет работу в ноябре 2021 году, но в ходе его испытаний были обнаружены дефекты, на устранение которых потребовалось дополнительное время.