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03.12.2021 11:06
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy

Текст: Нина Егоршева

Роскомнадзор с 1 декабря заблокировал сайт интернет-ресурса etsy.com. В ведомстве уточнили, что это сделано на основании решения тамбовского суда.

Фото: iStock
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Отмечается, что с иском обратился межрайонный прокурор. В обосновании требований он указал, что на странице gucci replica сайта Etsy размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. Однако, было установлено, что информация о соглашениях с правообладателями отсутствует. В результате суд признал размещенную на Etsy информацию запрещенной к распространению на территории России, передает РИА Новости.

Уточняется, что Роскомнадзору пришлось заблокировал не только страницу с запрещенной информацией, но и весь сайт. Ведомство пояснило, что Etsy работает через протокол HTTPS, в этом случае точечная блокировка не работает. В Роскомнадзоре подчеркивают, что основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещенной.

Ранее Минцифры опубликовало проект постановления правительства, в котором разработало порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных. Сообщается, что Роскомнадзор будет осуществлять учет, хранение и обработку информации о распространенной в интернете рекламе, в том числе сведений о рекламодателях и рекламораспространителях такой рекламы, операторах рекламных систем - компаний, предоставляющих услуги по размещению рекламы на интернет-площадках, которые принадлежат третьим лицам.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор

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