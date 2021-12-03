Россия предложила США обнулить санкции в отношении дипмиссий

Россия предлагает своим американским коллегам обнулить все санкции, введенные в отношении сотрудников дипломатических представительств.

Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Все, что мы предлагаем - это обнулить все введенные санкции против нас, и мы готовы таким же образом поступить в отношении тех ограничений, которые мы ввели в качестве ответных на недружественные действия США", - заявил Антонов, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Посол призвал Вашингтон "дать возможность дипломатам выполнять свои функции".