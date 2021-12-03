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03.12.2021 15:01
Рубрика: Власть

Россия уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике

Текст: Александр Степанов

В Арктике расположено порядка 50 объектов военной инфраструктуры иностранных государств, таких как США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия. Об этом заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев в рамках стратегической сессии "Архитектура безопасности Арктического региона: опережая вызовы времени" XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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По его словам, эти страны имеют в арктическом регионе 22 аэродрома, 23 военно-морских базы, пункта базирования, а также 4 радиолокационных станции предупреждения о ядерном ударе. На этих объектах на постоянной основе находятся до 19 тысяч человек.

Моисеев подчеркнул, что Россия значительно уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике. Наша страна действует исключительно в интересах обеспечения военной безопасности государства. "РФ соблюдает принципы добрососедства и сотрудничества в рамках международного законодательства и принимает шаги по восстановлению позиций в регионе, утраченных при распаде СССР", - подчеркнул Моисеев.

Он отметил, что Военно-морские силы США и стран НАТО продолжают выполнять регулярные одиночные и групповые походы кораблей в Баренцево море. "Нами отмечается рост продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", - сказал Моисеев. Кроме того, он отметил, что за последние три года в Арктике отмечается устойчивый рост интенсивности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. "В 2016-2018 годах полеты американских стратегических бомбардировщиков над Баренцевым и Норвежским морями являлись единичными событиями. В 2019-2021 годах полеты выполнялись систематически с нарастанием интенсивности", - сказал адмирал.

Власть Безопасность Армия Арктика: битва за ресурсы Россия и НАТО

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