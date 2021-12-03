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03.12.2021 21:23
Рубрика: Власть

Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем

Текст: Александр Степанов
Истребители Су-27 и Су-30 ВКС России сопроводили над Черным морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, неустановленные воздушные цели, которые приближались к российской границе, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. Для их опознавания в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

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Воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США. Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над акваторией Черного моря. После того, как американские самолеты сменили курс, истребители вернулись на аэродромы базирования. Нарушения государственной границы допущено не было.

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