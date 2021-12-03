Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в России

По итогам третьего квартала уровень бедности, как свидетельствуют данные Росстата, в России снизился до 11%.

Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности, обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, которые осуществлялись по инициативе президента, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми, пояснили "Российской газете" в Минтруде России.

В то же время в ведомстве отметили, что третий квартал года традиционно характеризируется снижением уровня бедности и высоким уровнем занятости, в том числе - за счет сезонных работ в сфере услуг, строительства, сельского хозяйства. В нынешнем году III квартал также стал периодом, когда уровень занятости вернулся к допандемическим показателям. В сентябре численность занятого населения составила 72,3 млн человек, а уровень безработицы - 4,3%.

В августе родители почти 21 млн детей получили единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на ребенка. А в сентябре 10-тысячные выплаты получили все неработающие и работающие пенсионеры. А это 43 млн человек.

В Минтруде также напомнили, что с начала третьего квартала по поручению президента были введены дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми. С 1 июля малообеспеченным одиноким родителям назначаются пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а для малообеспеченных женщин, ожидающих ребенка, введены ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

На уровень бедности также влияли ранее введенные меры поддержки. Среди них - распространение социального контракта на территории всей страны, выплаты на детей от 0 до 3 лет, дифференцированные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.