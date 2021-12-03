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03.12.2021 04:20
Рубрика: Экономика

Сергей Кириенко рассказал о важности формирования в России IT-сообщества

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8626)
Конкурс "Цифровой прорыв" за три сезона привлек более 250 тысяч участников. Многие из них уже сейчас решают важные задачи из сферы госуправления или крупного бизнеса. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на IT-завтраке в рамках финала конкурса.

"Сегодня и правительство РФ, и министерство (минцифры. - Прим. "РГ") реализуют очень масштабную программу цифровой трансформации, она без преувеличения затрагиваете все регионы РФ, все министерства и ведомства, все компании, работающие в России. И это, на мой взгляд, для всех участников конкурса и компаний открывает большие возможности, потому что государство не просто поддерживает развитие отрасли, но и само задает мощный объем государственного заказа для того, чтобы обеспечить в первую очередь цифровизацию системы государственного управления", - сказал Кириенко, выступая по видеосвязи.

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В четверг в IT-городе Иннополис, который находится в Татарстане, стартовал финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Кириенко напомнил, что проект специально создан для того, чтобы поддерживать развитие лучших специалистов в стране.

Отдельно он отметил важность развития сообщества ИТ-специалистов в России и таким образом, чтобы его мнение учитывалось государством при принятии законов и других нормативных актов, касающихся цифровой сферы. "В этом состоит залог их качественной экспертизы и возможность реального соавторства и совместных действий. Уверен, что только в этом случае мы можем быть уверены, что принимаемые решения будут реально работать, учитывать интересы всех игроков рынка. Это важнейшее условие обеспечения конкурентоспособности нашей страны", - сказал он.

В свою очередь глава минцифры Максут Шадаев выделил важную роль Республики Татарстан в развитии цифровой экономики России.

"Татарстан традиционно был примером внедрения цифровых технологий и стал отправной точкой для перемен в индустрии и решения самых сложных задач по институциональным изменениям и подготовке кадров. Важная роль в формировании ИТ-сообщества принадлежит Иннополису", - сказал он. Министр подчеркнул, что "Цифровой прорыв" позволяет собрать на одной площадке представителей бизнеса, госорганов, вузов, ассоциаций, специалистов. -Это отличная возможность неформально поговорить о том, куда мы идем, какие есть болевые точки", - заключил он.

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