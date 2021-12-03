Сергей Кириенко рассказал о важности формирования в России IT-сообщества

"Сегодня и правительство РФ, и министерство (минцифры. - Прим. "РГ") реализуют очень масштабную программу цифровой трансформации, она без преувеличения затрагиваете все регионы РФ, все министерства и ведомства, все компании, работающие в России. И это, на мой взгляд, для всех участников конкурса и компаний открывает большие возможности, потому что государство не просто поддерживает развитие отрасли, но и само задает мощный объем государственного заказа для того, чтобы обеспечить в первую очередь цифровизацию системы государственного управления", - сказал Кириенко, выступая по видеосвязи.
В четверг в IT-городе Иннополис, который находится в Татарстане, стартовал финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Кириенко напомнил, что проект специально создан для того, чтобы поддерживать развитие лучших специалистов в стране.
Отдельно он отметил важность развития сообщества ИТ-специалистов в России и таким образом, чтобы его мнение учитывалось государством при принятии законов и других нормативных актов, касающихся цифровой сферы. "В этом состоит залог их качественной экспертизы и возможность реального соавторства и совместных действий. Уверен, что только в этом случае мы можем быть уверены, что принимаемые решения будут реально работать, учитывать интересы всех игроков рынка. Это важнейшее условие обеспечения конкурентоспособности нашей страны", - сказал он.
В свою очередь глава минцифры Максут Шадаев выделил важную роль Республики Татарстан в развитии цифровой экономики России.
"Татарстан традиционно был примером внедрения цифровых технологий и стал отправной точкой для перемен в индустрии и решения самых сложных задач по институциональным изменениям и подготовке кадров. Важная роль в формировании ИТ-сообщества принадлежит Иннополису", - сказал он. Министр подчеркнул, что "Цифровой прорыв" позволяет собрать на одной площадке представителей бизнеса, госорганов, вузов, ассоциаций, специалистов. -Это отличная возможность неформально поговорить о том, куда мы идем, какие есть болевые точки", - заключил он.