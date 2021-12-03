Сформирована стратегия управления Беловежской пущей на ближайшие годы

Сохранить в естественном состоянии уникальные объекты Беловежского леса, его биологическое и ландшафтное разнообразие предусматривается планом развития уникального заповедника на ближайшие десять лет.

Правда, проект документа, пояснил БЕЛТА руководитель научного отдела парка Дмитрий Бернацкий, пока еще только вынесен на общественное обсуждение. В нем определены долгосрочные цели и задачи управления особо охраняемой природной территорией, а также меры по их достижению. Кроме того, особое значение отводится восстановлению нарушенных природных комплексов и объектов, имеющие особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность.

Что касается коренных отличий от предыдущего плана управления национальным заповедником, то они минимальны, добавил ученый. Дело в том, уточнил он, что главные приоритеты управления Беловежской пущей не меняются. Конечно, эксперты провели инвентаризацию предыдущего документа, актуализировали его с учетом трансграничности территории. Но сохранились четыре основных долгосрочных целей. К ним относятся "сохранение природного наследия пущи, развитие научных исследований природных комплексов, туристическая и рекреационная деятельность, экологическое образование и просвещение", - отметил Бернацкий.

Еще одним приоритетным направлением деятельности своих коллег он назвал восстановление и сохранение естественного гидрологического режима региона. Разработчики плана сделали больший упор и на реабилитацию аборигенных видов и борьбу с инвазионными растительными комплексами. "Эта проблема становится все острее не только для пущи, но и для других территорий", - констатировал специалист.

Словом, все научные исследования, прежде всего, будут направлены на совершенствование системы долговременного мониторинга природных экосистем. Авторскому коллективу специалистов предстоит также "переиздать несколько прежних публикаций о Беловежской пуще, которые до сих представляют ценность с научной точки зрения", - сообщил ученый, добавив, что с проектом плана управления заповедником можно ознакомиться на сайте национального парка.