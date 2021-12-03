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03.12.2021 11:50

Сказка оживает в ЦДМ на Лубянке

"Центральный Детский Магазин на Лубянке" приглашает детей и взрослых стать героями незабываемого праздника: с 1 декабря по 9 января в главном детском магазине страны "оживет" самая зимняя и волшебная сказка всех времен "Щелкунчик", которая найдет свое отражение в новогоднем убранстве магазина и станет лейтмотивом его шоу-программы.
Фото: Предоставлено ГК "Галс-Девелопмент" Фото: Предоставлено ГК "Галс-Девелопмент"
Фото: Предоставлено ГК "Галс-Девелопмент"

Входы в ЦДМ на Лубянке украсят порталы из мерцающих золотом гирлянд и завораживающие динамические инсталляции - елочные игрушки, принцессы и солдатики, а также огромная подарочная коробка с широким красным бантом, расположившаяся над входом в торговый центр со стороны улицы Рождественка.

В главном атриуме, украшенном 12-метровой пушистой елкой, откроются тематические фотозоны и новогодняя ярмарка. В праздничных шале можно будет приобрести дизайнерские елочные украшения и игрушки, имбирные пряники, рождественские венки, наборы угощений и многое другое. Рядом с красавицей-елкой маленьких гостей ждет любимейший детский аттракцион - сказочная карусель с лошадками, а также сани Деда Мороза, собранные из 250 000 кубиков Lego и весом почти в 730 кг - таких моделей существует всего 4 в мире!

С 10 декабря на втором этаже детского магазина заработает елочный базар, где можно купить красивое живое дерево - главный символ предстоящего праздника.

Гостей ЦДМ на Лубянке также ждет яркая новогодняя программа - ее кульминацией станет атмосферное "Снежное шоу" в атриуме магазина.

"Новогодний ЦДМ на Лубянке всегда был и остается символом волшебства и сказки, ярким новогодним приключением для всей семьи, которое мы ежегодно организуем в преддверии самого любимого праздника нашей страны. С радостью приглашаем взрослых и детей окунуться в атмосферу прекрасной сказки "Щелкунчик" и стать участниками незабываемого новогоднего шоу", - отметил Александр Копанев, управляющий ЦДМ на Лубянке.

Кроме того, в ЦДМ на Лубянке открыта приемная Деда Мороза, где юные гости могут сфотографироваться с зимним волшебником, Снегурочкой и Эльфом и опустить письмо с заветным желанием в сказочный почтовый ящик.

Напомним, что в ЦДМ соблюдаются все меры санитарной безопасности и введен усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для обеспечения необходимого социального дистанцирования в общественных зонах нанесена специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты - маску, ношение которой обязательно на территории торгового комплекса.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях в ЦДМ на Лубянке представлена на сайте и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"

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