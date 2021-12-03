Стали известны зарплаты руководства талибов

Согласно обнародованным документам, премьер-министр Афганистана мулла Хасан Ахунд будет получать 198 250 афгани (2 тысячи долларов). Вице-премьеры будут получать по 183 000 афгани (1,9 тысячи долларов), председатель Верховного суда - 167 750 афгани (1,75 тысячи долларов), министры - по 137 250 афгани (1,43 тысячи долларов). У главы управления разведки 137 250 афгани (1,43 тысячи долларов), у главы администрации правительства 122 000 афгани (1,27 тысячи долларов). Губернаторы станут получать в месяц 91 500 афгани (953 доллара), мэр Кабула - 106 750 афгани (1,1 тысячи долларов). Глава Академии наук получит 76 250 афгани (792,6 доллара).

Зарплата чиновников состоит из оклада, умножаемого на соответствующий коэффициент. Например, оклад премьер-министра - 30 500 афгани, эта сумма умножается на коэффициент 6,5.

Минимальная зарплата в правительстве составляет 5 тысяч афгани (52 доллара), а минимальная зарплата в стране в целом - 3 тысячи афгани (31,2 доллара).

Отмечается, что до прихода талибов ныне находящийся в эмиграции президент Афганистана Ашраф Гани получал около 500 тысяч афгани. Поскольку курс афгани к доллару тогда был выше, его зарплата составляла порядка 8 тысяч долларов в месяц.